엔하이픈, ‘ROMANCE : UNTOLD’, 美 ‘빌보드 200’ 21위

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 정규 2집 ‘ROMANCE : UNTOLD’가 미국 빌보드 메인 앨범차트에서 2주 연속 상위권을 차지했다.

30일(이하 현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 3일 자)에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 ‘ROMANCE : UNTOLD’가 ‘빌보드 200’ 21위에 자리했다. 앞서 엔하이픈은 ‘ROMANCE : UNTOLD’를 이 차트 2위(7월 27일 자)에 올리며 자체 최고 순위를 갈아치운 바 있다.

또한 ‘ROMANCE : UNTOLD’는 ‘톱 앨범 세일즈’와 ‘톱 커런트 앨범 세일즈’, ‘월드 앨범’에서 모두 3위를 차지했다.

이 외에도 엔하이픈은 ‘아티스트 100’ 22위에 랭크됐고, ‘ROMANCE : UNTOLD’의 타이틀곡 ‘XO (Only If You Say Yes)’는 ‘글로벌(미국 제외)’ 182위에 안착했다.

엔하이픈은 ‘ROMANCE : UNTOLD’로 ‘초동 더블 밀리언셀러’ 달성과 함께 전 세계적인 돌풍을 일으켰다. 이 앨범은 발매와 동시에 10개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 1위를 찍고, 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹 정상에 직행했다.

한편 엔하이픈은 지난 27일 미국 LA 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘KCON LA 2024’의 ‘엠카운트다운’ 무대 대미를 장식했다. 이들은 ‘XO (Only If You Say Yes)’의 영어 버전과 ‘Bite Me’, ‘Fatal Trouble’, ‘Polaroid Love’, ‘Paranormal’ 무대를 통해 달콤함과 다크함, 청량함 등 다채로운 매력을 전했다.

