위너 이승훈, '딱 내 스타일이야' 안무 영상 비하인드 공개

위너 이승훈이 웃음과 열정 가득했던 퍼포먼스 비디오 촬영 비하인드를 공개하며 팬들에게 또 다른 즐거움을 선사했다.

YG엔터테인먼트는 지난 29일 공식 SNS에 'LEE SEUNGHOON - '딱 내 스타일이야 (MY TYPE)’ PERFORMANCE VIDEO BEHIND THE SCENES'를 게재했다. 감각적 연출로 팬들의 좋은 반응을 이끌어냈던 안무 영상의 촬영 현장이 담겼다.

웨스턴 바로 꾸며진 세트장에 들어선 이승훈은 촬영이 시작되자 서부극 속 카우보이로 변신, 콘셉트에 완벽히 녹아드는 모습으로 감탄을 자아냈다. 그는 보조 출연자들을 즉석 섭외하는가 하면 포즈 디렉팅에도 적극적으로 나서는 등 번뜩이는 아이디어로 현장을 진두지휘했다.

곳곳에 더해진 이승훈만의 섬세한 디테일이 빛났다. 유니크한 장갑 아이템을 직접 준비, 포인트 안무인 '권총 댄스'의 매력을 극대화하며 완성도를 한층 높였다. 또 그는 댄서들과 끊임없이 합을 맞추는 동시에 꼼꼼한 모니터링을 이어가며 프로페셔널한 면모를 엿보게 했다.

그야말로 이승훈 특유의 긍정적 에너지와 열의가 넘친 현장이었다. 솔로 댄스 브레이크 구간을 끝으로 긴 시간 이어진 촬영을 마무리한 그는 "재미있는 요소들과 다양한 그림들을 준비했다. 뮤직비디오와는 또 다른 멋을 느끼실 수 있을 것"이라고 기대를 당부했다.

한편 이승훈은 지난 15일 미니 1집 [MY TYPE]을 발매했다. 이 앨범은 그의 개성 넘치는 색채를 오롯이 담아냈다는 호평 속 아이튠즈 8개 지역 1위에 올랐다. 아울러 이승훈은 음악방송을 비롯 라디오, 유튜브, 홈쇼핑 채널 등 다양한 플랫폼을 넘나드는 이색 프로모션으로 대중과 보다 가까이 교감하고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]