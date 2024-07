루네이트, 미니 3집 ‘AWAKENING’ 하라메 공개…여름 정조준

그룹 루네이트(LUN8, 판타지오 소속)가 ‘AWAKENING’의 자유로운 에너지를 예고했다.

루네이트(진수·카엘·타쿠마·준우·도현·이안·지은호·은섭)는 지난 29일 오후 공식 SNS와 유튜브 채널에 세 번째 미니앨범 ‘AWAKENING’(어웨이크닝)의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.

하이라이트 메들리는 타이틀곡 ‘WHIP’(윕)을 비롯해 ‘Ride’(라이드), ‘DELULU’(델룰루), ‘Love Trailer’(러브 트레일러), ‘Life is A Movie’(라이프 이즈 어 무비) 등 총 5곡의 음원 일부를 담고 있다. 또 ‘WHIP’의 퍼포먼스 일부도 함께 공개돼 이목을 사로잡았다.

먼저 타이틀곡 ‘WHIP’은 루네이트의 시원한 보컬과 저지 클럽 리듬, 펑키한 베이스가 어우러진 후렴구로 여름과 들어맞는 청량감을 전한다. “Whip it up whip it up. Let’s make some noise”, “Can’t nobody make us stop. 어디든지 마음껏 Riding 저 하늘 위로”, “Raise your hands up and fly high”라는 자유로운 라이딩이 연상되는 가사도 계절감을 더한다.

또한 루네이트는 새로운 세상에 눈을 뜨듯 양팔 사이로 얼굴을 드러내거나 두 팔을 사선으로 힘껏 뻗는 등 에너제틱한 군무로도 ‘WHIP’ 완곡과 무대에 대한 궁금증을 배가했다.

이 외에도 어반 힙합 감성의 ‘Ride’, 트랩 비트와 신선한 사운드가 돋보이는 ‘DELULU’, 청춘의 푸른 설렘을 노래한 ‘Love Trailer’, 영화보다 로맨틱한 현실을 그려낸 ‘Life is A Movie’가 중독성 강한 하이라이트 구간으로 기대감을 높인다.

이와 더불어 루네이트 여덟 멤버가 비 내리는 밤 각자 연습실로 향하는 동선을 따라가는 유니크한 전개, 흑백과 컬러를 오가는 연출에 이어 영상 말미 개개인의 얼굴을 비추며 영화 같은 몰입감을 선사했다.

자유분방한 청춘 에너지로 올여름을 정조준할 루네이트의 미니 3집 ‘AWAKENING’은 오는 8월 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

