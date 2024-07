샤이니 키, 서울 앙코르 콘서트 메인 포스터 공개!

샤이니 키(에스엠엔터테인먼트 소속)의 서울 앙코르 콘서트 메인 포스터가 공개됐다.

오늘(26일) 오후 2시 샤이니 각종 SNS 등에 게재된 ‘2024 KEYLAND ON : AND ON <#>’ 메인 포스터와 무빙 포스터는 세련된 스타일링과 시크한 분위기가 돋보이는 키의 모습을 담았으며, 힙한 무드의 지난 콘서트 포스터와는 또 다른 매력으로 공연 기대감을 증폭시켰다.

이번 앙코르 콘서트는 9월 14~15일 양일간 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 개최되며, 도쿄, 방콕, 자카르타, 마카오, 고베, 가오슝 등을 아우르는 키 첫 아시아 투어의 마지막을 화려하게 장식하는 것은 물론, 기존 세트리스트에는 없었던 새로운 무대도 선보여 한층 풍성한 ‘키랜드’가 펼쳐질 전망이다.

또한 이번 공연의 티켓 예매는 멜론티켓에서 진행, 7월 31일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가, 8월 2일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈되어 높은 관심이 집중될 것으로 보인다.

한편, 키는 첫 아시아 투어의 도쿄, 방콕, 자카르타 공연을 성황리에 마무리한 데 이어 7월 28일 마카오 Broadway Theatre(브로드웨이 시어터)에서 현지 팬들과 만난다.

