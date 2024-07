뱀뱀, 새 미니앨범 ‘바메시스’ 트랙리스트 공개

뱀뱀이 새 미니앨범의 트랙리스트를 공개했다.

뱀뱀은 오늘 26일 공식 SNS 계정을 통해 오는 8월 8일 발매되는 세 번째 미니앨범 ‘바메시스(BAMESIS)’의 트랙리스트 이미지를 공개했다.

공개된 이미지는 타이틀의 양옆으로 강렬한 레드, 블랙 컬러 깃발을 배치해 장엄하고 카리스마 넘치는 분위기를 자아냈다.

트랙리스트에 따르면 메인 타이틀 ‘라스트 퍼레이드(LAST PARADE)’와 지난 월드투어에서 선공개했던 서브 타이틀 ‘땡큐 컴 어게인(Thank You Come Again)’ 두 곡의 더블 타이틀곡과 더불어 ‘Mi Último Deseo’, ‘Ball Like That’, ‘Must Be Nice’까지 총 5곡이 수록됐다.

소속사 어비스 컴퍼니는 뱀뱀이 일부 곡들의 작사 작곡에 직접 참여하는 등 이번 활동에 대한 강한 열정을 드러냈다고 밝혔다. 더욱 업그레이드된 파격적인 콘셉트와 강렬한 퍼포먼스가 녹아든 색다른 무대를 만나 볼 수 있을 예정이다.

어비스컴퍼니는 “이번 앨범에는 뱀뱀이 직접 프로듀서로 참여해 공을 들였다. 뱀뱀만의 개성 있는 매력을 엿볼 수 있는 앨범이 될 것”이라고 덧붙여 기대를 모았다.

뱀뱀의 컴백은 지난해 3월 발매된 정규앨범 ‘사워 앤 스윗(Sour & Sweet)’ 이후 1년 5개월 만이다. 또한 총 14개국 16개 도시에서의 솔로 월드투어를 성황리에 종료한 뒤 발매하는 첫 앨범이다. ‘BAMESIS’는 뱀뱀의 ‘BamBam’과 기원을 의미하는 ‘Genesis’의 합성어로, 뱀뱀이 만든 하나의 세계를 의미한다. 어린 시절 타국으로 와 K-POP 아티스트로 성공하기까지. 묵묵히 걸어오며 성장해온 뱀뱀의 정체성을 ‘BAMESIS’라는 새로운 공간에서 음악적으로 풀어냈다.

한편, 뱀뱀의 세 번째 미니앨범 ‘BAMESIS’는 오는 8월 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

