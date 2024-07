스트레이 키즈, 공식 팬클럽 6주년 기념 이벤트… STAY 생일 주간 예고

스트레이 키즈(Stray Kids)가 올해 팬덤 스테이(STAY) 결성 6주년을 기념해 '2024 STAYweeK'(2024 스테이위크)를 진행한다.

스트레이 키즈는 오는 8월 1일 공식 팬클럽 스테이 탄생 6주년을 맞이해 7월 26일부터 8월 1일까지 일주일 동안 다채로운 콘텐츠를 순차 공개한다. 스테이 생일 주간을 기념하고 스트레이 키즈가 '글로벌 탑 아티스트'로 자리매김하기까지 뜨거운 응원을 보내준 팬들을 향해 진심 어린 마음을 표한다.

26일 공식 SNS 채널에 게재된 타임테이블 이미지에 따르면 7월 26일 'STAYweeK' 시그니처 콘텐츠 '2024 ^ㅅ^ 슼소슼'(2024 스키즈가 소개하는 스키즈)와 미국 뉴욕 비하인드 영상 'SKZ in New York City'(스키즈 인 뉴욕 시티), 27일 신곡 'Chk Chk Boom'(칙칙붐)의 색다른 안무 연습 영상, 28일 팬들이 궁금해하는 스키즈 멤버들의 캐리어 속 물건들을 소개하는 콘텐츠 'What's in SKZ's carrier?'(왓츠 인 스키즈 캐리어), 29일 새 앨범 수록곡 'MOUNTAINS'(마운틴스) 비디오와 네 번째 공식 팬미팅 'SKZ'S MAGIC SCHOOL'(스키즈의 마법 학교) 첫 번째 비하인드, 30일 'SKZ'S MAGIC SCHOOL' 두 번째 비하인드, 31일 무대 밖 스키즈를 만날 수 있는 자체 콘텐츠 'SKZ LOG'(스키즈로그), 8월 1일 스테이 6주년 생일 파티 라이브 및 신보 수록곡 'Stray Kids' 비디오를 선보인다.

특히 'SKZ LOG'에서는 팬들이 기다린 시리즈 ‘어쩌다 촬영한 하루’의 밀라노 편을 만나볼 수 있다. 멤버들이 밀라노에서 하루를 보내며 그동안 품고 있었던 진솔한 이야기를 나누는 모습이 공개될 예정이다.

'STAYweeK'를 비롯한 다양한 자체 콘텐츠를 오픈하고 국내외 팬들과 가까이 소통한 스트레이 키즈는 최근 공식 유튜브 채널 구독자 수가 1700만을 돌파했다. 지난 6월에는 공식 인스타그램 채널 팔로워 수 3000만을 넘기며 K팝 그룹 기준 팔로워 수 톱 3에 올랐고 폭발적 글로벌 영향력을 재입증했다.

이들은 7월 19일 '올여름 음악 시장을 다 씹어 먹겠다'는 남다른 포부와 자신감을 표현한 앨범 'ATE'(에이트)를 발매했다. 화려한 컴백에 이어 8월 2일(현지시간) 미국 시카고 'Lollapalooza Chicago'(롤라팔루자 시카고)에 헤드라이너로 출격해 '무대 맛집 그룹' 진가를 발휘하고, 8월 24일~25일과 31일~9월 1일 서울에서 자체 최대 규모의 새 월드투어 'Stray Kids World Tour<dominATE>'(도미네이트)의 포문을 연다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]