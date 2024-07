“맞닿은 손길이 꼭 매일 꾸는 기적 같아”…카라만의 청량 서머송 ‘I Do I Do’ [SW신곡]

그룹 카라가 뜨거운 여름날 희망의 메시지를 전한다.

카라(박규리, 한승연, 니콜, 강지영, 허영지)는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘I Do I Do’를 발표했다. 지난 2022년 11월 발매한 데뷔 15주년 기념 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN' 이후 약 1년 8개월의 컴백이다. 타이틀곡 ‘I Do I Do’를 비롯해 지난 16일 선공개된 ‘Hello’까지 총 2곡이 수록됐다.

‘I Do I Do’는 여름의 피어나는 꽃 ‘블루 델피늄’의 꽃말인 ‘당신을 행복하게 해줄게요’라는 상징적 의미를 바탕으로 리드미컬한 템포 위 멤버들의 청량한 보컬이 어우러진 곡이다.

‘맞닿은 손길이 꼭 매일 꾸는 기적 같아/좀 더 고개를 들고 같은 하늘을 바라보면 We feel it so right /I got you by my side/우린 다 알고 있잖아/Let’s go one more time/눈앞에 Magical this way, yes /I do I do 같은 마음으로 You and I/I promise you I do/그려 온 순간을 다 이뤄’의 가사는 햇볕이 한 박자 뉘어가는 시간, 저녁 바다를 걷고 있는 듯한 기억 조작을 일으키며 카라만의 찬란한 여름날을 담아, 분명히 흥겹지만 한순간 꿈을 꾸는 듯한 신비롭고 몽환적인 사운드로 카라표 서머송을 완성했다.

수록곡 ‘Hello’는 지난 2013년 카라의 정규 4집 'Full Bloom'에 수록될 예정이었던 미발매 곡으로, 故 구하라가 생전에 한국어로 녹음한 목소리를 더해 카라 6인의 첫 완전체 곡이 탄생했다. 재회의 기쁨, 이별의 슬픔 등 인사말 '안녕'이 지닌 다양한 의미를 주제로, 멤버들의 담담한 보컬이 한층 애절한 감성을 배가하며 국내외 팬들에게 깊은 감동을 선사한 바 있다.

공개된 ‘I Do I Do’ 뮤직비디오는 함께이기에 더욱 행복한, 카라의 꿈 같은 여름날의 기록이 쓰여져 있다. 여름에만 피는 꽃 블루델피늄으로 가득한 길을 따라가면 카라의 지난 시간을 함축한 추억들이 멤버들을 기다린다. 특히, 카라의 대표곡을 상징하는 오브제들이 곳곳에 숨겨진 가운데, 이를 찾아보는 재미도 쏠쏠하다.

한편 카라는 오늘(24일) 싱글 ‘I Do Do’를 발매한 뒤, 카라는 오늘(24일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 싱글 'I Do I Do'를 발매한 뒤, 8월 17~18일 일본 도쿄, 8월 24~25일 오사카에서 단독 콘서트 ‘2024 KARASIA’를 열고 ‘한류퀸’ 명성을 이어간다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

