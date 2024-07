유니스, 비주얼 합 美쳤다…감탄 나오는 ‘CURIOUS’ 콘셉트 포토

Evoto

그룹 유니스(UNIS)가 또 한 번 파격적인 비주얼 변신을 선보였다.

유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 24일 0시 공식 SNS 채널에 첫 번째 싱글앨범 'CURIOUS(큐리어스)'의 'Z(지)' 버전 개인 및 유닛 콘셉트 포토를 게재했다.

이번 콘셉트 포토의 첫 주자는 나나, 코토코, 방윤하, 임서원이다. 사진 속 유니스는 흰색 티셔츠에 블랙 숏팬츠, 스니커즈로 의상을 맞춰 입고 당당하게 카메라를 마주하고 있다. 단체복 스타일링으로 그룹의 통일감은 유지하면서도 각자의 방식대로 매력을 발산하는 네 멤버의 모습은 팬들의 감탄을 불러왔다.

'Z' 버전에서는 특별하게 유닛 포토가 준비됐다. 멤버들은 한자리에 모여 앉아 완벽한 비주얼 합을 완성해 보였다. 그뿐만 아니라 스페셜한 멤버 조합으로 개인 포토와는 또 다른 케미스트리를 그려냈다.

아울러 티셔츠에 새겨진 문구도 궁금증을 자극했다. 'NEXT CHAPTER I WANT TO BE THE ONE(넥스트 챕터 아이 원트 투 비 더 원)'이라는 문장은 신보 무드 스포일러부터 'GLOW-Z' 콘셉트 포토까지 프로모션 곳곳에 등장하고 있다. 이번에는 네 멤버가 직접 해당 문구가 새겨진 티셔츠를 입고 나타나 더욱 이목을 끌었다. 이번 활동을 통해 새로운 워너비가 되겠다는 유니스의 당찬 포부와 자신감을 대변하는 느낌이 든다.

유니스는 총 3가지 버전의 콘셉트 포토에서 저마다 다른 비주얼과 분위기로 새 앨범의 메시지를 표현하고 있다. 과연 유니스가 새롭게 선보이는 'CURIOUS'의 메인 콘셉트는 무엇일지 관심이 집중된다.

유니스는 오는 8월 6일 첫 번째 싱글앨범 'CURIOUS'로 화려하게 돌아온다. 이들은 데뷔 앨범의 타이틀곡 'SUPERWOMAN(슈퍼우먼)'으로 누구든 원하면 언제든 스스로의 슈퍼우먼이 될 수 있다는 사랑스러운 포부를 전해왔다. 이번 신보와 관련해서는 발매일과 앨범명만 밝혀진 상태지만, 유니스는 'CURIOUS'를 통해 본인들의 정체성을 새롭게 전개할 파격적인 변신을 계속해서 암시하고 있다.

한편, 유니스의 'CURIOUS'는 오는 8월 6일 각 음원 사이트를 통해 발매된다.

