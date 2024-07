카라 싱글 선공개곡 'Hello', 故 구하라 목소리 더한 첫 6인 완전체 곡 ‘뭉클한 감동’

그룹 카라(KARA)가 올여름 희망의 메시지를 전한다.

카라(박규리, 한승연, 니콜, 강지영, 허영지)는 오늘(22일) 0시 공식 SNS에 디지털 싱글 'I Do I Do'의 트랙리스트를 게재했다. 트랙리스트에 따르면, 이번 싱글에는 카라의 찬란한 여름날을 예고하는 타이틀곡 'I Do I Do'와 故 구하라를 포함해 카라 6인 완전체의 목소리를 들을 수 있는 수록곡 'Hello' 등 총 2곡이 담겼다.

타이틀곡 'I Do I Do'는 카라만의 색깔로 희망의 메시지를 전하는 곡으로, 프로듀싱 그룹 모노트리의 프로듀서 이주형이 곡 작업에 참여했다. 지난 16일 깜짝 선공개된 'Hello'는 카라의 정규 4집 'Full Bloom'에 수록될 예정이었던 미발매 곡이다. 카라의 히트곡을 다수 제작한 스윗튠(한재호·김승수)이 크레딧에 이름을 올려 의미를 더한 가운데, 리스너들에게 뭉클한 감동을 선사하며 컴백 기대감을 높였다.

'I Do I Do'는 카라가 지난 2022년 11월 발매한 데뷔 15주년 기념 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN' 이후 약 1년 8개월 만에 내놓는 싱글이다. 카라는 'MOVE AGAIN'의 타이틀곡 'WHEN I MOVE'로 국내 음원 차트 최정상에 등극한 데 이어 지상파 음악방송 1위를 차지하며 '2세대 레전드' 저력을 과시했던 바, 신곡 'I Do I Do'로 이룰 성과에도 이목이 집중된다.

한편, 카라의 새 싱글 'I Do I Do'는 오는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이들은 다음 달 일본 도쿄와 오사카에서 단독 콘서트 '2024 KARASIA'를 개최하고, '한류퀸'의 명성을 이어 나간다.

