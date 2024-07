원위, 오는 9월 日 단독 콘서트 'O! NEW E!volution Ⅲ' 개최

'실력파 보이밴드' 원위(ONEWE)가 일본에서 단독 콘서트를 연다.

원위(용훈, 강현, 하린, 동명, 기욱)는 오는 9월 23일 일본 가나가와, 9월 28일 오사카에서 단독 콘서트 '2024 ONEWE 3rd Live Concert 'O! NEW E!volution Ⅲ' IN JAPAN'(이하 'O! NEW E!volution Ⅲ')을 개최한다.

원위가 일본에서 단독 콘서트를 여는 건 약 5년 만이다. 오랜만에 현지 팬들과 만나는 만큼 원위만의 에너제틱한 밴드 퍼포먼스로 열도를 사로잡겠다는 각오다. 특히, 원위는 지난 4월 발매한 미니 3집 'Planet Nine : ISOTROPY(플래닛 나인 : 아이소트로피)' 수록곡 무대를 비롯해 일본 팬들만을 위한 특별 무대도 준비한 것으로 알려져 기대를 모은다.

'Planet Nine : ISOTROPY'는 멤버 용훈과 강현의 전역 이후 원위가 발매한 첫 완전체 앨범이다. 전곡을 멤버들의 자작곡으로 채워 한층 견고해진 음악성을 입증했다. 원위는 완전체 앨범 발매와 함께 단독 콘서트를 개최한 데 이어 국내 주요 페스티벌에 연이어 출격하며 '신흥 페스티벌 강자'로 자리 잡았다.

한편, 원위의 일본 단독 콘서트 'O! NEW E!volution Ⅲ'는 오는 9월 23일 가나가와, 9월 28일 오사카에서 열린다. 원위는 더욱 많은 현지 팬들과 만나고자 각 지역 공연 모두 2회차로 진행, 총 4회 공연을 펼칠 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

