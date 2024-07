퍼플키스, 日 미니 2집 'ON THE VIOLET' 발매…오리콘 데일리 앨범 랭킹 진입!

그룹 퍼플키스(PURPLE KISS)가 일본 내 뜨거운 인기를 과시하고 있다.

퍼플키스(나고은, 도시, 이레, 유키, 채인, 수안)는 지난 17일 일본 미니 2집 'ON THE VIOLET'을 발매한 가운데, 일본 오리콘 데일리 앨범 랭킹 10위에 이름을 올렸다(7월 17일 자 기준).

'ON THE VIOLET'은 'BBB', 'Pretty Psycho', '7HEAVEN', 'So Far So Good' 등 국내에서 기발매된 퍼플키스의 대표곡 4곡을 선정해 일본어 버전으로 재녹음했다. 멤버 유키가 전곡 번안 작업에 참여, 현지 팬들의 큰 호응을 얻고 있다.

특히, 퍼플키스의 이번 미니 2집 'ON THE VIOLET'은 일본 투어 시기에 맞춰 발매되며 팬들에게 깜짝 선물을 안겨줬다는 평이다.

한편, 퍼플키스는 지난 6월 미국 오션사이드를 시작으로 전 세계 19개 도시를 찾는 월드투어 'PURPLE KISS 2024 BXX TOUR'를 성황리에 개최 중이다. 글로벌 상승세 속에 이들은 오늘(20일) 가나가와에서 투어를 열고 현지 팬들과 만난다.

