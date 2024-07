CJ ENM ‘마마 어워즈’, 미국 LA 돌비씨어터→일본 교세라 돔까지 간다

CJ ENM이 25년 동안 ‘최초’의 길을 개척하며 독보적인 입지와 권위를 이어온 글로벌 대표 K-POP 시상식 ‘MAMA AWARDS(마마 어워즈)’의 첫 미국 진출을 알렸다.

K-POP의 가치, 새로운 방향과 미래를 제시하고 있는 글로벌 유일무이한 K-POP 시상식 ‘MAMA AWARDS’가 올해 개최 일정과 장소를 확정했다. ‘2024 MAMA AWARDS’는 미국 LA 현지시간 기준으로 11월 21일 미국 LA 돌비씨어터에서, 한국시간 11월 22일과 23일에 일본 교세라 돔 오사카에서 개최될 예정이다. 시간대가 다른 공간에서 각 현지시간 기준으로 3일에 걸쳐 진행되는 셈이다. 시상식은 주요 글로벌 채널을 통해서도 전 세계로 생중계된다. 미국에서 일본으로 배턴을 이어 받는 '2024 MAMA AWARDS'는 현장의 열기가 고스란히 릴레이로 전 세계에 송출되어 지구촌 K-POP 팬들이 함께 즐길 수 있을 전망이다.

‘2024 MAMA AWARDS’의 첫 미국 개최지는 매해 아카데미 시상식이 열리는 곳으로 전 세계 엔터테인먼트 업계에서 핵심적인 장소로 손꼽히는 미국 LA 돌비씨어터로 확정되었다. 1999년 Mnet ‘영상음악대상’으로 출발해 2009년 대한민국 최초의 아시아 음악 시상식을 선언하며 ‘Mnet ASIAN MUSIC AWARDS’로 새롭게 탈바꿈, 2022년 리브랜딩을 단행하며 대한민국 음악 산업의 성장과 함께 꾸준히 진화를 거듭해온 ‘MAMA AWARDS’는 일찍이 마카오, 싱가포르, 홍콩, 베트남, 일본 등 아시아 각지에서 개최되어 왔다. K-POP의 글로벌화를 선도해온 ‘MAMA AWARDS’는 이제 아시아를 넘어 K-POP 시상식 최초로 세계 음악시장 1위인 미국에 입성함으로써 25년 역사에 새 페이지를 장식하게 되었다.

올해 시상식 전반을 아우르게 될 ‘2024 MAMA AWARDS’의 콘셉트는 ‘BIG BLUR(빅블러) : What is Real?(왓 이즈 리얼?)’이다. 산업 간의 경계가 허물어지는 것을 뜻하는 빅블러 시대에 도래해 다양한 음악, 문화, 취향 등 모호해진 경계 속 융합되어 탄생한 ‘세상에 없던 New Thing’을 선보이겠다는 포부를 담고 있다. ‘2024 MAMA AWARDS’는 차별화된 무대를 통해 초현실적 경험의 현실화, 예술과 기술의 융합, 글로벌 팬덤의 통합을 이끌어낼 예정이다. 특히 K-POP의 매력을 극대화하고 비현실적이지만 실제로 경험할 수 있는 놀라운 순간을 제공할 계획이다.

CJ ENM은 ‘2024 MAMA AWARDS’를 통해 음악 산업에 새로운 화두를 제시하고, ‘MAMA AWARDS’의 근간인 ‘음악으로 연대하는 ‘Music Makes ONE’의 힘’을 보여주겠다는 강력한 의지와 자신감을 내비쳤다. 가상과 현실, 시공간을 넘나드는 획기적인 기술력과 노하우, 아티스트들의 빛나는 퍼포먼스를 통해 올 연말 초격차 시상식으로서의 입지를 확고히 할 것으로 보인다.

CJ ENM 신형관 음악콘텐츠사업본부장은 “경계를 뛰어넘는 초현실적인 퍼포먼스부터 공간의 제약을 넘어선 무대, K-POP으로 함께하는 인터렉티브한 무대 등 놓칠 수 없는 볼거리를 선사할 것”이라며, “그 어디에서도 만나볼 수 없었던 ‘MAMA AWARDS’만의 압도적인 스케일과 아이코닉함으로 가득한 축제의 장을 기대해달라”고 전했다.

K-POP 시상식 최초로 미국 진출을 확정하며 또 한번의 도전에 나선 ‘2024 MAMA AWARDS’는 현지시간 기준으로 11월 21일 미국 LA 돌비씨어터에서, 11월 22일과 23일에 일본 교세라 돔 오사카에서 개최되며 전 세계 생중계를 통해 온라인으로도 만나볼 수 있다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]