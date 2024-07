다크비 “시원한 사운드·칼군무 ‘플러팅’, 쾌감 선사할 것” [일문일답]

그룹 다크비(DKB)가 짜릿한 성장을 증명한다.

다크비(이찬, 디원, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)는 오늘(17일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 8집 'Urban Ride(얼반 라이드)'를 발매한다. 신보에는 타이틀곡 'Flirting X(플러팅 엑스)'를 포함해 다채로운 장르의 총 5곡이 수록돼 다크비의 한계 없는 스펙트럼을 입증한다.

특히, 다크비는 높은 참여도로 '크리에이티브돌'로서의 진가를 발휘한다. 신곡 'Flirting X'에는 리더 이찬이 작사, 작곡을 한 데 이어 멤버 희찬을 주축으로 멤버들이 100% 안무를 창작한 가운데, 다음은 신보 발매를 앞둔 다크비의 일문일답이다.

Q. 전작 'HIP' 이후 8개월 만의 컴백입니다. 소감은요?

이찬 : 타이틀곡 'Flirting X'의 작사 및 작곡에 참여해 부담도 있지만, 그만큼 설레기도 합니다. 옆에서 함께 도와준 멤버들에게 고맙다고 말하고 싶습니다.

디원 : BB(공식 팬클럽명)분들이 오래 기다려 주신 만큼 만족할 만한 무대와 곡을 보여드리겠습니다.

준서 : 오랜만의 컴백이라 떨리고 긴장됩니다. 많은 시간 공들여 제작한 앨범인 만큼 많은 관심 부탁드립니다.

Q. 타이틀곡 'Flirting X'의 간략한 소개와 감상 포인트가 있다면 설명 부탁드립니다.

이찬 : 'Flirting X'는 시원한 록 사운드와 직설적인 메시지가 인상적인 곡입니다. 요즘 많이 쓰이는 '플러팅'이라는 신조어를 활용해 노랫말을 더욱 재미있게 표현해 봤습니다.

룬 : 여름에 듣기 좋은, 시원한 사운드에 딱 맞는 다크비표 칼군무로 퍼포먼스를 보시는 모든 분들께 짜릿한 쾌감을 선사해 드릴 예정입니다.

Q. 'Flirting X'의 안무는 희찬을 주축으로 100% 멤버들이 창작했습니다. 창작 과정에서 가장 중점을 둔 부분과 포인트 안무도 소개해 주세요.

희찬 : 가장 중점을 둔 부분은 곡의 주제인 '플러팅'을 시각적으로 표현하는 것, 그리고 가사에 맞춰 직설적이면서도 재미있는 안무를 만드는 것이었습니다. 멤버들과 계속해 피드백을 주고받으며 다크비만의 색깔이 담긴 퍼포먼스를 완성하기 위해 노력했고, 그 결과 포인트 안무로 복근을 공개하는 일명 '플러팅 퍼포먼스'가 탄생했습니다.

Q. 이전 앨범들과 마찬가지로 'Urban Ride'에서도 멤버들이 곡 작업에 참여했는데, 스스로 음악적 성장을 느낀 부분이 있을까요?

디원 : 'LET'S DANCE(렛츠 댄스)'를 작업할 때, 음악적으로 다양한 구성을 보여드리려고 많은 노력을 했습니다. 각 파트에 어울리는 멤버를 생각하고, 무대에서 이 곡을 어떻게 하면 더 신나게 보여드릴 수 있을지에 초점을 맞춰서 작업했는데요. 곡 전체의 흐름과 멤버별 개성을 살리는 방법을 더 알게 되어 성장한 것 같습니다.

GK : 공백기 동안 음악 공부와 작업에 매진했습니다. 이번 앨범 수록곡에도 참여할 수 있게 되어 감사한데요. 예전에는 단순히 듣기 좋은 곡을 만드는 데에만 집중했다면, 이제는 저희가 전달하고자 하는 메시지와 에너지를 어떻게 하면 더 잘 표현할 수 있을지에 대한 고민을 했던 것 같아요.

Q. 데뷔 첫 월드투어 'DARK STRANGE'를 앞두고 있습니다. 살짝 무대에 대한 스포일러를 해준다면요?

유쿠 : 이전에는 보여드리지 않았던 새로운 퍼포먼스를 위해 열심히 연습 중입니다. 오직 'DARK STRANGE'에서만 만날 수 있는 무대들이 많이 준비되어 있으니 많이 기대해 주세요!

해리준 : 저희의 대표곡 무대들은 물론, 이번 앨범의 신곡 무대들도 함께 보여드릴 예정입니다!

Q. 마지막으로 컴백을 기다려준 팬분들께 한 마디 부탁드립니다.

이찬 : BB! 다크비가 컴백했습니다. 기다려 주신 덕분에 이번 앨범도 정말 열심히 준비할 수 있었어요. 다양하고, 새로운 매력 보여드릴 테니까 많이 사랑해 주세요.

GK : 항상 끊임없는 사랑과 응원 보내 주셔서 감사합니다. 다크비 앞으로 더 비상해서 올 한 해 행복만 드리겠습니다.

희찬 : 다크비의 새로운 모습을 많이 보시게 될 거예요. 저 또한 이번 앨범 정말 애정을 가지고 준비했으니까요. 많이 사랑해 주시고, 또 많이 보고 싶었습니다!

유쿠 : 컴백 기다려준 BB들, 이번 앨범은 성장한 다크비의 모습을 모아서 만든 앨범이에요. 정말 좋은 노래들 가득 담겨 있으니, 많이 기대해 주세요! OK, I like You!

