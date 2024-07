‘8월 컴백’ 유니스, ‘CURIOUS’ 기습 스포…‘궁금증 UP’

그룹 유니스(UNIS)가 신보에 대한 다양한 힌트를 남겼다.

유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 17일 0시 공식 SNS 채널을 통해 싱글 1집 'CURIOUS(큐리어스)'의 무드 스포일러 이미지를 기습 공개했다.

해당 사진은 스케줄러 프로모션 리스트에 포함되지 않았던 콘텐츠다. 유니스는 오는 18일 신보 콘셉트 포토 공개를 앞두고 앨범 분위기를 엿볼 수 있는 이미지를 여럿 선보이며 큰 호응을 이끌어냈다.

무드 스포일러는 'NEW CLASSIC(뉴 클래식)'과 'PLUS CLASSIC(플러스 클래식)', 'NEXT CHAPTER(넥스트 챕터)'까지 총 3가지 버전으로 구성됐다.

'NEW CLASSIC'에는 포스터부터 그림, 신발, 몽환적인 오브제까지 여러 소품이 등장한다. 이어 'PLUS CLASSIC'에서는 오직 클로즈업된 액세서리만이 담겨있다. 개성 가득한 각기 다른 아이템들이 새 앨범과 어떤 연관성을 지녔을지 호기심을 증폭시킨다.

마지막으로 'NEXT CHAPTER'에서는 멤버들의 신체 일부와 역동적인 발걸음 그리고 흰색 티셔츠 속 문구가 눈길을 끈다. 'NEXT CHAPTER I WANT TO BE THE ONE(넥스트 챕터 아이 원트 투 비 더 원)'이라는 문장은 앞서 'NEW CLASSIC'에서 공개된 포스터 속에서도 찾아볼 수 있다. 유니스는 'NEXT CHAPTER' 버전에서 해당 메시지를 다시 한번 상기시키며 본인들이 선보일 앨범 콘셉트와 이야기에 관한 추측을 쏟아내게 만들었다.

신보 'CURIOUS'에 대한 힌트를 한가득 풀어놓으며 팬들의 상상력과 기대감을 자극한 유니스. 오는 8월 6일 이들은 데뷔앨범 'WE UNIS(위 유니스)' 발매 이후 약 5개월 만에 팬들 곁으로 돌아온다. 이번 앨범에서 유니스가 새롭게 보여줄 음악을 향한 글로벌 팬들의 기대감이 한껏 고조되고 있다.

한편, 유니스는 싱글 1집 'CURIOUS'으로 2024년 활약에 박차를 가할 예정이다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]