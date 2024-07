엔하이픈 ‘XO’, 골라 들어볼까…리믹스 버전 6곡 추가 공개

그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 정규 2집 ‘ROMANCE : UNTOLD’의 타이틀곡 ‘XO (Only If You Say Yes)’가 다채로운 장르의 리믹스 음원으로 재탄생했다.

엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 16일 오후 1시 전 세계 음원 사이트를 통해 ‘XO (Only If You Say Yes) (Remixes)’를 발표했다. 총 6곡이 실렸다. 원곡의 느낌을 그대로 살린 채 멤버 7인의 목소리로만 채워진 ‘XO (Only If You Say Yes) (English Ver.)’과 각기 다른 음악색이 더해진 5개 리믹스 음원이다.

템포감 있는 UK 개러지(UK Garage) 스타일의 ‘Club Night Remix’, 아프로비트(Afrobeat) 리듬에 일렉트로닉 팝 장르를 결합시킨 ‘California Night Remix’, 에너제틱한 무드가 신나는 ‘Drive Night Remix’, 원곡에 속도 변화를 준 ‘Sped Up Ver.’과 ‘Slowed + Reverb Ver.’ 등이 모두 저마다의 생명력을 갖고 듣는 재미를 안긴다.

이들 음원의 모태가 된 정규 2집 ‘ROMANCE : UNTOLD’의 타이틀곡 ‘XO (Only If You Say Yes)’는 특별한 네가 허락하기만 한다면 무엇이든 해주고 싶은 소년의 마음을 로맨스 판타지로 풀어낸 팝(Pop) 장르로, 지난 12일 발매와 동시에 글로벌 음악팬들의 귀를 사로잡았다.

이 곡은 공개 직후 10개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’과 국내 주요 음원 사이트인 벅스 실시간 차트 1위에 올랐으며, 스포티파이 ‘데일리 톱 송(7월 14일자)’ 12개 국가/지역에서 차트인 중이다. 또한 ‘ROMANCE : UNTOLD’는 발매 4일 동안 199만 장 이상 팔려, 더블 밀리언셀러 달성을 눈앞에 두고 있다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

