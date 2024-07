니쥬, 일본 첫 EP 타이틀곡 'RISE UP' 뮤직비디오 선공개

JYP엔터테인먼트 소속 걸그룹 NiziU(니쥬)가 일본 첫 EP 앨범 'RISE UP'(라이즈 업)과 동명인 타이틀곡 뮤직비디오를 공개했다.

NiziU는 7월 24일 일본에서 첫 번째 EP 앨범 'RISE UP'을 정식 발매한다. 이를 앞두고 13일 0시 공식 SNS 채널에 타이틀곡 'RISE UP' 뮤비를 선공개하고 분위기를 끌어올렸다.

이번 뮤비는 '새로운 NiziU'를 만날 수 있다. 처음으로 선보이는 다크한 세계관 아래 색다른 시도와 구성을 더해 신선함을 전한다. 마코, 리오, 마야, 리쿠, 아야카, 마유카, 리마, 미이히, 니나는 올 블랙 스타일링을 하고 쿨하면서도 카리스마 넘치는 표정을 짓는가 하면 화려한 퍼포먼스로 보는 이들의 시선을 빼앗는다.

특히 뮤비의 배경이 되는 공간과 풍성한 CG도 주목 포인트다. 도쿄 시부야, 신주쿠는 물론 이바라키현의 비행장에서 NiziU 첫 일본 현지 로케이션 촬영을 진행했다. 또한 마코가 건물 위로 전력질주하는 장면, 미이히가 자전거를 타고 하늘로 올라가는 장면, 리마가 도로를 지퍼를 열듯 여는 장면 등은 드론을 포함한 다양한 영상 기술을 활용해 보는 재미를 높인다.

활발한 활동을 펼치며 유의미한 성과를 쌓고 있는 NiziU가 신작 'RISE UP'으로 또 다른 매력을 발산하고 '대세 걸그룹' 행보를 이어간다.

한편 NiziU는 지난 12일 일본 대표 음악 프로그램 TV아사히 '뮤직 스테이션', 14일 일본 홋카이도에서 개최된 뮤직 페스티벌 '조인 얼라이브 2024'(JOIN ALIVE 2024) 무대에 올라 신곡 'RISE UP' 퍼포먼스를 선사했다. 오는 24일 첫 EP 앨범 'RISE UP' 발매와 함께 27일과 28일에는 오사카 오사카성 홀에서 첫 번째 팬미팅 'NiziU Fan Meeting with U 2024 Nizi"U"niversity'(니쥬 팬미팅 위드 유 2024 니"쥬"니버시티)를 열고 팬들과 만난다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

