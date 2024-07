브이브이에스(VVS), 신곡 ‘위 온 탑’…15일 ‘심플리 케이팝’서 선공개

신인 보이그룹 브이브이에스(VVS)가 신곡 무대를 선공개한다.

브이브이에스(VVS)가 오는 8월 6일 신곡 ‘위 온 탑(We On Top)’ 발매를 예고한 가운데, 오늘 15일 오후 7시부터 유튜브로 생방송되는 아리랑TV 음악방송 프로그램 '심플리 케이팝(Simply K-Pop)'에서 선공개 무대를 선보인다.

지난 2023년 데뷔한 브이브이에스는 효성, 신화, 앨런, 민재, 태석으로 구성된 5인조 보이그룹으로, “미세한 이물질을 가졌지만 그 가치는 최상급인 다이아몬드”란 뜻의 그룹명을 지니고 있다. 멤버 모두 아픔과 상처가 있지만, 최상의 모습을 지닌 아티스트가 되겠다는 꿈을 위해 결성 되었다.

’We On Top’은 당당하게 꿈을 향해 전진해 나아가면 정상에 도달하게 될 거라는 강한 믿음을 표현한 곡이다. 여름의 무더위를 식혀줄 신나는 일렉트로닉 댄스곡으로, EDM 스타일의 아름다운 선율과 강렬한 Chain 사운드가 귀를 사로잡는다. 또한 “twenty-four seven, we go up to sky”와 같은 발랄하고 중독적인 후렴 가사가 돋보이는 곡이다.

이번 신곡은 윤희성 총괄 프로듀서와 최고의 작곡가팀 ESMP가 함께 작업하였다. ‘We On Top’이라는 제목처럼 팬들과 브이브이에스 사이의 영원한 가치와 사랑의 존재, 팬들의 응원을 통하여 마치 영화처럼 좋은 그룹이 되어 보답할 수 있을 것이라는 희망의 메시지를 담았다.

‘심플리 케이팝’을 통해 첫 선을 보이는 선공개 무대에서는 멤버 개개인의 다채로운 매력과 더불어 청량한 비주얼의 시원함과 에너지 가득한 무대를 만나볼 수 있을 것으로 많은 기대를 모으고 있다.

한편, 브이브이에스(VVS)가 출연하는 ‘심플리 케이팝(Simply K-pop)’은 오늘 15일 오후 7시 유튜브 채널을 통해 생방송되며 오는 19일 오후 1시 아리랑TV에서 본방송을 시청할 수 있다.

