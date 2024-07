공주님 엄마된 김윤지 “엘라야 엄마아빠에게 와줘서 고마워”

가수 겸 배우 김윤지가 공주님의 엄마가 됐다.

김윤지는 7일 자신의 SNS 채널에 첫 딸 출산 소식을 전했다. 그는 “Hello tiny miracle. Welcome to the world my sweet baby. 이 세상에 태어난 걸 환영해 우리 엘라, 엄마 아빠한테 와줘서 고마워”라는 메시지와 함께 영상을 공유했다.

영상에는 첫 딸의 출산을 기다리며 준비한 아이 용품과 방의 모습이 담겨 있다. 예비 부모로서의 김윤지 부부의 설렘과 기대가 그대로 전해졌다. 많은 팬들은 그녀의 순산을 축하하며 아이와 산모의 건강을 기원하는 댓글로 응원을 보냈다.

한편 김윤지는 2009년 'NS윤지'로 가요계에 데뷔했다. 드라마 '황후의 품격' '마인' 등에서 연기했다. 올해 1월 공개한 넷플릭스 미국 영화 '리프트: 비행기를 털어라'에도 출연했다.

그는 2021년 코미디언 이상해와 국악인 김영임 부부의 아들인 사업가 최우성과 결혼했다. 두 사람은 결혼 3년 만인 지난 4월 임신 소식을 전해 많은 이들의 축하를 받았다. 이번 출산 소식은 더욱 큰 관심과 축복을 받으며 화제가 되고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

