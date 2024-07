엔하이픈 ‘핑크빛’ 컴백… ‘고당도’ XO로 더 달콤하게

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 신보 타이틀곡 ‘XO(Only If You Say Yes)’로 고당도 세레나데를 예고했다.

정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키 등 엔하이픈은 지난 5일 팀 공식 SNS를 통해 정규 2집 ‘ROMANCE : UNTOLD’의 ‘XO (Only If You Say Yes)’ 챌린지 구간 음원과 퍼포먼스를 선공개했다.

이 영상에서 엔하이픈은 핑크톤 의상으로 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 이와 함께 “XO XO Kiss me Don’t say no”, “Just say O” 등 달콤한 노랫말에 맞춰 춤을 추는 멤버들의 모습을 볼 수 있다. 리드미컬한 사운드와 신스 멜로디 라인이 귀를 사로잡고, “XO”라는 가사를 형상화한 직관적인 동작에 스텝과 엇박을 사용한 퍼포먼스는 강한 중독성을 불러일으킨다.

이들이 타이틀곡 챌린지 구간을 컴백 전에 공개한 것은 처음이다. 이 영상은 공개된 지 반나절 만에 인스타그램, 틱톡에서만 각각 약 687만 회, 320만 회 재생되며 큰 호응을 얻고 있다. 틱톡에서는 이 음원을 활용한 영상이 벌써 3000개 넘게 업로드 됐다.

한편 엔하이픈은 오는 12일 오후 1시 두 번째 정규 앨범 ‘ROMANCE : UNTOLD’를 발매한다. 타이틀곡 ‘XO(Only If You Say Yes)’는 특별한 네가 허락하기만 한다면 무엇이든 해주고 싶은 소년의 마음을 로맨스 판타지로 풀어낸 팝 장르의 곡이다.

