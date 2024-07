제로베이스원, 팔도 틈새라면 모델 발탁… ‘27종 포카’도 만나보세요

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 종합식품기업 팔도 '틈새라면' 광고 모델로 발탁됐다.

틈새라면은 최근 성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진 등 제로베이스원을 광고 모델로 발탁, 이달부터 TV CF를 온에어한다.

틈새라면은 베트남 하늘초를 적용한 중독성 강한 매운맛으로 2009년 출시 초기부터 주목을 받았다. 현재까지 누적 판매량은 무려 2억 3000만 개.

팔도 측은 중독성 강한 매운맛의 틈새라면처럼, 글로벌 팬덤의 압도적인 지지 속에 중독성 강한 음악과 퍼포먼스를 선보이고 있는 제베원을 앞세워 브랜드 이미지를 제고하겠다는 전략이다.

팔도는 “강렬한 매운맛이 특징인 틈새라면과 국내외 앨범 차트를 석권하며 젊은 층의 뜨거운 지지를 받고 있는 제로베이스원의 시너지를 기대해 광고 모델로 선정했다”고 밝혔다.

이번 캠페인 콘셉트는 ‘올 뉴 핫(All New Hot)’이다. ‘매운’과 ‘인기 있는’을 뜻하는 ‘핫(Hot)’이 틈새라면과 제로베이스원을 만나 새롭게 확장한다는 의미다. 신규 광고 캠페인은 4일 전용 SNS 계정 공개로 시작된다. 9일부터는 해당 계정으로 제로베이스원이 준비한 숏폼 콘텐츠를 63일간 순차적으로 업로드된다.

팔도는 제로베이스원을 적용한 한정판 패키지도 선보인다. 번들과 제품 패키지 각 2종이다. 한정판 번들 구매 시 랜덤 포토카드 1종이 제공된다. 포토카드는 총 27종으로 54만 개 한정이다. 7월 중순 이후 만나볼 수 있다.

최한흠 팔도 마케팅 담당은 “5세대 아이돌 제로베이스원의 첫 라면 광고를 틈새라면과 하게 되어 기쁘다”며 “브랜드와 모델, 팬이 함께 소통하는 특별한 프로모션을 준비했으니 많은 참여 부탁드린다”고 말했다.

이로써 제로베이스원은 뷰티, 패션 브랜드 등 각종 품목의 광고 모델을 꿰찬 데 이어 식품 분야까지 아우르며 대세 인기를 입증했다.

한편, 제베원은 데뷔 앨범부터 3개 앨범 연속 발매 하루 만에 '밀리언셀러'에 등극한 최초의 K-POP 그룹으로 이름을 올렸다. 이들은 미니 3집 'You had me at HELLO'로 전 세계 23개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 정상에 오른 것은 물론 타이틀곡 'Feel the POP'으로 데뷔 후 첫 지상파 음악방송 1위를 포함 음악방송 4관왕을 달성했다.

제로베이스원은 오는 9월 20~22일 서울을 시작으로 전 세계 8개 도시에서 첫 번째 해외 투어 '2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR'에 돌입한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

