레이지본, 신곡 '나비야' 발매…‘중독성 甲’ 신나는 밴드 사운드

레이지본(Lazybone)이 새 싱글 '나비야'를 오늘 발매한다.

레이지본(보컬 준다이, 기타 임준규, 베이스 정태준)은 오늘(2일) 정오 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 신나는 사운드로 무장한 신곡과 함께 리스너들의 오감 자극에 나선다.

이번 신곡 '나비야'는 빠른 템포의 신나는 밴드 사운드, 그리고 바쁜 현대사회를 살아가며 크고 작은 상처 입은 이들을 '나비'라는 길고양이에 은유적으로 빗대어 표현한 가사가 돋보이는 곡이다.

특히 '나비야 내가 가시를 빼줄게' 반복되는 후렴구 가사와 흥겨움 가득한 멜로디가 계속해서 귓가에 맴돌며 강한 중독성을 유발할 전망이다.

또한 레이지본은 이번 신곡 '나비야'를 통해 꿈을 향해 달려가다 어디서 찔렸는지도 모를 가시 때문에 상처 입은 이들의 가시를 뽑아주겠다는 힐링의 메시지도 함께 전하며 공감을 이끌어낼 예정이다.

레이지본은 1997년 결성된 노브레인, 크라잉넛과 함께 국내 인디 1세대를 대표하는 밴드로, 현재 멤버는 준다이(보컬), 임준규(기타), 정태준(베이스)이 뭉친 3인조 밴드다. '이보게나', 'Do it Yourself', '어기여차' 등의 곡을 통해 많은 사랑을 받고 있으며, 지난 4월 'Wonderland'를 발매하며 왕성한 음악 활동을 펼쳐나가고 있다.

한편, 레이지본은 향후 다양한 콘텐츠를 통해 활동을 이어나갈 것을 예고하여 많은 이들의 주목이 이어지고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

