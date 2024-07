엔하이픈, 정규 2집 타이틀곡은 ’XO’

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 정규 2집 타이틀곡 ‘XO (Only If You Say Yes)’로 올여름을 강타한다.

엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 1일 0시 빌리프랩 공식 SNS에 정규 2집 ‘ROMANCE : UNTOLD’의 트랙리스트 포스터를 게재했다. 이에 따르면 오는 12일 오후 1시 발매되는 ‘ROMANCE : UNTOLD’에는 타이틀곡 ‘XO (Only If You Say Yes)’를 비롯해 ‘Hundred Broken Hearts’, ‘Brought The Heat Back’, ‘Highway 1009’ 등 총 10곡이 수록된다.

‘ROMANCE : UNTOLD’는 서로 정반대의 세계에 속한 ‘너’와 사랑을 나누는 소년의 이야기를 그린 앨범이다. 나를 더 나은 사람으로 만들어주는 ‘너’를 위해 충성을 바치는 소년의 이야기가 각 곡에 녹아 유기적으로 연결된다.

타이틀곡 ‘XO (Only If You Say Yes)’는 이 앨범의 서사를 정확히 관통하는 노래다. 네가 허락만 해준다면 모든 것을 뛰어넘어 내가 가진 힘을 최대한 활용해 너의 바람을 이루어주겠다는 소년의 의지를 담고 있다. ‘XO’는 ‘반대 혹은 승락’을 표현하는 표시이자 말 대신 해줄 수 있는 입맞춤(X)과 포옹(O)의 의미를 내포한다.

엔하이픈의 정규 앨범은 약 2년 9개월 만이다. 엔하이픈은 그만큼 자신들의 확장된 음악적 역량을 앨범에 꾹꾹 눌러 담았다. 8번 트랙 ‘Highway 1009’에 멤버 전원이 참여했다. ‘Highway 1009’는 희승이 작사·작곡·프로듀싱까지 한 그의 자작곡이다. 여기에 멤버 전원이 쓴 가사가 입혀져 진정성을 더한다. 정원은 4번 트랙 ‘Hundred Broken Hearts’의 탑라인을 작곡했다. 한층 높아진 멤버들의 앨범 참여도가 돋보인다.

글로벌 히트곡을 다수 배출한 실력 있는 프로듀서들도 엔하이픈을 지원사격했다. 타이틀곡 ‘XO (Only If You Say Yes)’에 JVKE가 프로듀서로 참여해 음악적 완성도를 높였다. JVKE는 미국 빌보드 ‘핫 100’ 상위권에 오른 ‘golden hour’를 프로듀싱한 바 있다. 미니 4집 ‘DARK BLOOD’의 타이틀곡 ‘Bite Me’의 프로듀싱에 참여했던 Cirkut은 5번 트랙 ‘Brought The Heat Back’으로 엔하이픈과 다시 한번 의기투합했다. ‘Bite Me’는 엔하이픈 뮤직비디오 중 최단기간에 1억 뷰 돌파할 정도로 전 세계적인 인기를 끈 곡이다.

한편 엔하이픈은 오는 5일 정규 2집 ‘ROMANCE : UNTOLD’의 각 곡 일부 음원을 미리 들어볼 수 있는 앨범 프리뷰를 공개한다.

