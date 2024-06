임영웅·영탁·BTS 등…2024 KM차트 '시즌베스트 서머' 왕좌는?

KM차트가 올해 2분기 K-MUSIC을 이끈 주역들을 가린다.

글로벌 스탠더드 K팝 차트 'KM차트'는 28일 '2024 KM차트 시즌베스트 서머'에 노미네이트된 아티스트들의 명단을 공개했다. '2024 KM차트 시즌베스트 서머'는 2024년 2분기(4~6월)에 가장 많은 인기를 얻은 아티스트 및 음원에 상을 수여한다.

KM차트는 '시즌베스트 서머'에 기존 6개 부문의 시상과 더불어 스페셜 부문인 'BEST LEGEND'를 추가하고 총 7개 분야를 시상한다. '2024 KM차트 시즌베스트 서머' 후보들은 'BEST LEGEND' 부문을 제외하고 올해 4월부터 6월까지 각 분야 10위권에 이름을 올린 아티스트들로 구성됐다. 각 부문에 대해 선호도 투표는 7월 1~10일까지 열흘간 애플리케이션 '마이원픽'과 '아이돌챔프'를 통해 진행된다. 선호도 투표 기간 동안 KM차트 공식 인스타그램에서 참여자 이벤트도 마련된다.

'BEST K-MUSIC'(음원) 부문에는 임영웅의 '사랑은 늘 도망가'·'온기', 뷔(방탄소년단)의 'Slow Dancing(슬로우 댄싱)', 정국(방탄소년단)의 'Standing Next to you(스탠딩 넥스트 투 유)', 온앤오프의 'Bye My Monster(바이 마이 몬스터)', 지코의 'SPOT!(스팟!)'을 포함한 총 25곡이 노미네이트됐다. 'BEST K-MUSIC ARTIST'(아티스트) 부문에서는 영탁, 임영웅, RM(방탄소년단), 투모로우바이투게더, 세븐틴 등 총 16명(팀)이 후보에 올랐다.

'BEST HOT CHOICE'(인기) 남성 부문에는 슈가(방탄소년단), 진(방탄소년단), 이찬원, 몬스타엑스, 스트레이 키즈, 장민호를 비롯해 총 14명(팀)이, 여성 부문에는 시크릿넘버, 드림캐쳐, 이채연, 트와이스, 비비지를 포함한 총 15명(팀)이 후보로 등록돼 경합한다.

올해 2분기 동안 두드러진 활약을 펼친 K팝의 떠오르는 새 주역도 가린다. 'BEST ROOKIE'(신인) 남성 부문에는 엔싸인, 소디엑, 나우어데이즈, 보이넥스트도어, 라이즈를 포함해 총 8명(팀)이, 여성 부문에는 니쥬, 베이비몬스터, 유니스, 키스 오브 라이프 등 총 7명(팀)이 최고 신인 자리를 두고 경쟁한다.

'BEST LEGEND' 부문에는 이승철, 다이나믹 듀오, 이민우, 보아, 김재중 총 5명(팀)이 후보로 이름을 올렸다. 'BEST LEGEND' 부문의 후보는 올해 상반기에 컴백한 데뷔 20년 이상의 아티스트가 대상이다. KM차트는 시즌베스트의 보다 건설적인 운영을 위해 금번부터 스페셜 부문을 추가로 운영한다. 스페셜 부문의 첫 번째 일환으로 K팝의 초석이 된 레전드 가수를 기념하는 'BEST LEGEND'를 신설했다. 시즌베스트는 다양한 의의를 지닌 스페셜 부문을 계속해서 선보일 예정이다.

'2024 KM차트 시즌베스트 서머' 시상은 선호도 투표가 끝난 이후 KM차트 데이터 점수, 전문 심사위원단 평가, 선호도 조사 결과를 반영한 객관적 지표로 이뤄진다. 최종 결과는 오는 8월 중 공개될 예정이다. 각 부문에서 1위를 차지한 아티스트는 '2025 유니버설 슈퍼스타 어워즈'의 '유니버설 골든베스트' 후보로 자동 노미네이트된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

