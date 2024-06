키스오브라이프 벨, ‘놀아주는 여자’에 깊은 감성 더했다

키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 벨이 부른 드라마 ‘놀아주는 여자’의 OST가 지난 19일 발매됐다.

연애에 서툰 큰 형님 '지환'(엄태구 분)과 햇살 에너지 미니 언니 '은하'(한선화 분)가 사랑에 눈을 뜨게 되는 과정을 담으며 시청자들의 연애 세포는 물론 순수함까지 깨우고 있는 JTBC '놀아주는 여자'. 거듭된 우연으로 인연이 되어가는 과정을 속도감 있게 풀어내고 있는 가운데, 지환과 은하 두 사람의 운명적 서사에 깊이를 더하는 OST '씨 더 라이트(See the Light) - 벨(KISS OF LIFE)'이 발매됐다.

2부 병원 장면에 처음 등장해 발매 문의를 빗발치게 했던 'See the Light‘는 서정적인 피아노 사운드 위에 더해지는 '벨'의 유려한 보컬이 마치 짙은 어둠을 밝히는 한줄기 빛처럼 따스한 위로를 선사하는 곡이다. 애절한 가사말과 후반부로 치달을수록 극적으로 고조되는 멜로디와 감정선이 깊은 여운과 감동을 전한다.

독보적인 음색과 표현력으로 'See the Light'에 화려하게 색채를 더한 벨은 정식 데뷔 전 르세라핌의 'UNFORGIVEN'을 비롯한 다수의 곡에 작곡가로 참여했다. 지난해 7월에는 4인조 걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 멤버로 데뷔하며 가요계에 혜성처럼 등장했다.

신인답지 않은 음악성과 완성도로 '괴물 신인'이라는 수식어를 거머쥐며 입지를 굳힌 키스오브라이프는 데뷔곡 '쉿 (Shhh)'에 이어 'Bad News', 'Nobody Knows', 지난 4월 발매한 'Midas Touch'까지 연일 커리어 하이를 달성했다. 국내 음원 차트 상위권에 안착함은 물론, '빌보드 200' 차트에서 165위에 오르며 글로벌 인기를 입증하고 있다.

한편, 키스오브라이프(KISS OF LIFE) 벨이 참여한 '놀아주는 여자' OST Part.3 ’See the Light’는 지난 19일 각종 음원 플랫폼을 통해 발매됐다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

