스트레이 키즈, 7월 19일 새 미니 앨범 ‘ATE’ 발매…대박 행운의 주인공 온다

스트레이 키즈(Stray Kids)가 오는 7월 19일 새 미니 앨범 'ATE'(에이트)를 발매한다.

JYP엔터테인먼트는 6월 19일 0시 공식 SNS 채널에 'Stray Kids "ATE" Trailer'(스트레이 키즈 "에이트" 트레일러)를 게재하고 스트레이 키즈의 신보 발매 소식을 알렸다. 이에 따르면 이들은 오는 7월 19일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 새 미니 앨범 'ATE'로 컴백한다.

반가운 컴백 소식과 함께 공개된 트레일러는 행운을 가져다주는 포춘 쿠키 브랜드 'ATE'의 광고 모델이 된 스트레이 키즈의 모습으로 시작된다. 광고에서 현실로 화면이 전환되고 스트레이 키즈는 화기애애한 분위기 속에서 대화를 나누며 호기심에 앞에 놓인 포춘 쿠키를 열어본다. 쿠키 속 "Your luck no longer lasts from now on"이라는 문구와 마주한 이들에겐 새로 산 피자를 떨어뜨리거나 장난감 블록을 밟아 미끄러지는 등 일이 반복되어 꼬여가는 상황들이 닥친다. 여덟 멤버는 행운을 되찾기 위해 방방곡곡을 헤매고, 마침내 새로운 'ATE' 포춘 쿠키를 찾아내자 스트레이 키즈에게 운 좋은 상황들이 다시 연달아 펼쳐진다. '행운' 그 자체를 의미하는 'ATE' 포춘 쿠키를 손에 쥔 이들이 호운을 몰고 다니는 '행운의 주인공'임을 시사하며 영상은 유쾌하게 마무리된다.

영상미가 돋보이는 트레일러는 행운을 점치는 포춘 쿠키라는 독특한 소재와 앨범명 'ATE'를 활용해 재치 있게 풀어낸 광고 콘셉트로 몰입감을 높였다. 유머러스한 상황 속 여덟 멤버들의 능청스러운 연기가 보는 재미를 배가한다. 특히 18일 오후 9시 그룹 공식 유튜브 채널에 업로드된 자체 콘텐츠 'SKZ CODE'(스키즈 코드)에서 트레일러 일부 영상을 깜짝 선보이고 팬들의 궁금증을 자아낸 데 이어 0시 메인 트레일러 본편을 공개하며 흥미를 끌어올렸다.

앨범명 'ATE'는 올여름 국내외 음악 시장을 씹어 먹겠다는 스트레이 키즈만의 쾌활한 에너지와 당찬 포부를 담고 있다. 스스로 만든 음악과 함께 매 작품 비약적 성장을 이룬 이들이 이번 신보를 통해 또 어떤 신선한 음악과 모습을 선보일지 기대가 모인다.

스트레이 키즈는 2022년 3월 미니 앨범 'ODDINARY'(오디너리)로 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 데뷔와 동시에 정상을 차지했고 2022년 10월 미니 앨범 'MAXIDENT'(맥시던트), 2023년 6월 정규 3집 '★★★★★ (5-STAR)'(파이브스타)와 11월 미니 앨범 '樂-STAR'(락스타)까지 네 작품을 연이어 '빌보드 200' 1위로 진입시켰다. 여기에 '樂-STAR'의 타이틀곡 '락 (樂)'으로 빌보드 '핫 100' 90위에 이름 올리며 K팝 4세대 보이그룹 최초로 해당 차트 입성에 성공했고, 5월 10일 발표한 디지털 싱글 'Lose My Breath (Feat. Charlie Puth)'(루즈 마이 브레스 (피처링 찰리 푸스))로 '핫 100' 두 번째 랭크인에 달성하며 호성적을 더했다.

또 지난해 9월 2023 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 정규 3집 '★★★★★ (5-STAR)' 타이틀곡 '특'으로 '베스트 K팝' 부문을 수상하고, 같은 해 11월 열린 2023 빌보드 뮤직 어워즈에서 '★★★★★ (5-STAR)'로 '톱 K팝 앨범' 타이틀을 거머쥐었다. 올해 2월에는 2024 피플스 초이스 어워즈에서 '올해의 그룹', 4월 2024 아이하트라디오 뮤직 어워즈의 '올해의 K팝 앨범' 트로피를 들어올리며 수상 기록을 추가하고 글로벌 탑 아티스트로서 입지를 더욱 공고히 했다.

기세를 몰아 이들은 새 앨범 'ATE' 발표와 더불어 7월 12일(이하 각 현지시간) 이탈리아 밀라노 'I-Days'(아이 데이즈), 14일 영국 런던 'BST Hyde Park'(브리티시 서머 타임 하이드 파크), 8월 2일 미국 시카고 'Lollapalooza Chicago'(롤라팔루자 시카고) 총 3곳의 대형 뮤직 페스티벌 헤드라이닝 무대를 장식하고 탄탄한 행보를 이어간다.

독창적 그룹 색깔과 개성을 장착하고 전 세계 무대를 누비고 있는 스트레이 키즈가 7월 19일 오후 1시 새 미니 앨범 'ATE'를 정식 발매하고 월드와이드 팬심을 사로잡는다. 신보는 오늘(19일) 오후 1시부터 각종 온라인 음반 사이트에서 예약 판매를 진행한다.

