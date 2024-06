'25일 컴백' 유키스, 미니 13집 하이라이트 메들리 대공개

'2세대 대표 보이그룹' 유키스(UKISS)가 신보의 하이라이트 메들리를 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다.

유키스(수현, 훈, 기섭, 알렉산더, 일라이)는 오늘(18일) 0시 공식 유튜브 채널에 미니 13집 'LET'S GET STARTED(렛츠 겟 스타티드)'의 하이라이트 메들리를 게재했다.

공개된 영상에는 타이틀곡 '너는 내 모든 곳에 있어 (Stay with me)'를 비롯해 'Love is You(러브 이즈 유)', '아름다워 (Beautiful you are)', '모스부호 (Morse code)', '만만하니 (2024 Ver.)' 등 총 5곡의 음원 일부가 담긴 가운데, 각 곡명이 새겨진 LP판이 재생되는 모습으로 서정적인 감성을 자극한다.

'LET'S GET STARTED'에는 로맨스 판타지 회귀물의 주인공이 된 듯한 가사를 재치 있게 표현한 댄스 팝 장르의 'Love is You'를 시작으로, 유키스식 사랑 고백을 담은 미디엄 템포의 어쿠스틱 팝 발라드 '아름다워 (Beautiful you are)', 알다가도 모르겠는 여자의 행동과 마음을 모스부호로 비유한 테크노 팝 '모스부호 (Morse code)', 지난 2009년 발매된 유키스의 메가 히트곡 '만만하니'를 트렌디하게 리바이벌해 재해석한 '만만하니 (2024 Ver.)' 등이 수록된다.

특히, 타이틀곡 '너는 내 모든 곳에 있어 (Stay with me)'는 청량감 있는 록 사운드가 매력적인 댄스곡으로, 짝사랑이 괴롭지만 그 감정을 놓지 못하는 마음을 노랫말에 담았다. 곡의 후반부로 갈수록 점차 고조되는 가슴 벅찬 감성이 특징이다.

'LET'S GET STARTED'는 올해 데뷔 16주년을 맞은 유키스가 한곳에 머물러 있지 않고 계속해서 나아가겠다는 포부를 담은 앨범이다. 록부터 발라드까지 다양한 장르를 수록해 유키스의 한계 없는 음악적 스펙트럼을 입증할 전망이다.

한편, 유키스는 오는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 13집 'LET'S GET STARTED'를 발매한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

