데이식스 영케이, ‘데키라’ 하차…이달 말까지 출연

DAY6(데이식스) 멤버 영케이가 KBS 쿨FM ‘데이식스의 키스 더 라디오’(이하 ‘데키라’)에서 이달 말까지만 출연하고 하차한다.

17일 업계에 따르면, 영케이는 ‘데키라’에서 하차한다. 영케이는 지난 2020년 11월 23일 첫 방송을 시작으로 322일간 이끌어온 KBS 쿨FM ‘데키라’와의 동행을 잠시 마무리했다가 지난해 6월 11대 DJ로 2년 만에 컴백했다. 이후 1년 간 훌륭한 진행 실력을 보여온 끝에 다시금 하차 소식을 전해 안타까움을 자아냈다.

영케이가 소속된 DAY6는 지난 3월 18일 미니 8집 ‘Fourever’(포에버)와 타이틀곡 ‘Welcome to the Show’(웰컴 투 더 쇼)를 발매했다. ‘예뻤어’와 ‘한 페이지가 될 수 있게’의 더블 역주행과 더불어 ‘Welcome to the Show’역시 23일 기준 음원 사이트 멜론 일간 차트 24위를 기록하며 환영과 응원을 받고 있다.

한편, DAY6의 세 번째 공식 팬미팅 ‘I Need My Day’는 21일부터 23일까지 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 총 3회 진행된다.

