아이브도 체조경기장 입성…8월 앙코르 콘서트 개최

아이브(IVE)가 서울 앙코르 콘서트를 진행한다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브는 오는 8월 10~11일 양일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 : 올림픽 체조경기장)에서 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' - ENCORE)' 앙코르 공연을 개최한다.

아이브는 열띤 국내 팬들의 성원에 보답하고자 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브' 앙코르 공연을 서울 KSPO DOME에서 이틀간 개최하며 더욱 커진 스케일로 특별한 성장사에 방점을 찍는다. 또한 공연을 찾지 못하는 팬들을 위해 11일 공연은 글로벌 플랫폼 '비욘드 라이브(Beyond LIVE)'에서 온라인 생중계를 진행해 글로벌 팬들과도 함께한다.

지난해 10월 서울을 시작으로 성공적으로 데뷔 첫 월드 투어를 진행하고 있는 아이브는 일본·아시아·미주 지역에서의 공연을 통해서는 초고속 매진을 기록하는 등 글로벌 대세로 한 단계 더 도약했다. 현재는 유럽과 남미 투어를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있는 중이다.

특히 아이브는 데뷔 2년 만에 일본 도쿄돔 앙코르 공연 확정은 물론, 서울에서는 KSPO DOME 입성이라는 기록을 세우며 유의미한 성과를 거두고 있는 만큼 앙코르 공연에서 팬들과 뜻깊은 시간을 만들 예정이다.

지난 2021년 12월 데뷔한 아이브는 '일레븐(ELEVEN)'과 두 번째 싱글 타이틀곡 '러브 다이브(LOVE DIVE)', 세 번째 싱글 타이틀곡 '애프터 라이크(After LIKE)'로 2022년 한 해를 강타했고, 그 결과 데뷔 1년 만에 각종 주요 시상식에서 신인상과 동시에 본상, 대상을 차지하는 기록을 세웠다. 이 기세를 이어 2023년에 발매한 정규 1집 '아이해브 아이브(I've IVE)'와 첫 번째 EP 앨범 '아이브 마인(I'VE MINE)' 모두 밀리언셀러에 등극, 발표한 타이틀곡 모두 음원 차트를 휩쓸며 대체불가 대세 그룹임을 또 한 번 증명했다. 최근에는 국내 신보 두 번째 EP 앨범 '아이브 스위치(IVE SWITCH)' 활동을 성황리에 마무리했다.

한편, 아이브의 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브' 서울 앙코르 공연은 오는 8월 10일(토) 오후 6시, 11일(일) 오후 5시 개최되며, 팬클럽 선예매는 6월 19일 오후 8시, 일반 예매는 6월 25일 오후 8시에 멜론 티켓에서 진행된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

