시그니처, 오늘(10일) 컴백…서머송 ‘풍덩’ 통통 튀는 매력

걸그룹 시그니처(cignature)가 다섯 번째 EP로 10개월 만에 컴백한다.

시그니처(채솔, 지원, 셀린, 클로이, 세미, 도희)는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 다섯 번째 EP ‘Sweetie but Saltie (스위티 벗 솔티)’를 발매한다.

‘Sweetie but Saltie’는 시그니처가 10개월 만에 선보이는 새 앨범으로, 제목 그대로 달콤 짭짤한 사랑과 고민을 총 네 개 트랙에 풀어냈다. 시그니처는 아찔하고 설레는 사랑의 ‘단짠’ 기류를 특유의 밝고 통통 튀는 음악색으로 표현했다.

타이틀곡 ‘풍덩’은 망설임 없이 사랑하는 사람에게 빠져들겠다는 다짐을 투명하고 직관적으로 노래한 곡이다. 여름 계절감을 가미한 청량하면서 빈티지한 사운드, 펑키하고 그루비한 리듬과 보컬 찹이 어우러졌다. K팝 대표 히트 프로듀서 라이언 전이 프로듀싱을 맡아 완성도를 높였다.

음원과 동시 공개되는 ‘풍덩’ 뮤직비디오는 포르투갈 리스본에서 촬영되어 시그니처의 새로운 매력을 담았다. 시그니처는 물속에 뛰어드는 듯한 포인트 안무 ‘어푸어푸춤’과 수영하는 듯 발랄한 스위밍 퍼포먼스를 선보인다. 또 페미닌한 스타일부터 컬러풀한 하이틴룩까지 다채롭게 소화하며 서머퀸 비주얼을 보여줄 예정이다.

이 외에도 이번 EP에는 사랑에 빠진 감정을 친구에게 확인하는 ‘I like I like (아이 라이크 아이 라이크)’의 한국어 및 영어 버전, 음악에 대한 고민과 다짐을 진정성 있게 녹여낸 미디엄 템포 곡 ‘Melody (멜로디)’ 등 총 4곡이 수록된다. ‘I like I like’ 한국어 버전은 귀여운 느낌을, 영어 버전은 친구 간 자연스러운 케미스트리를 각각 살려 국내외 리스너들에게 서로 다른 감상 포인트를 전한다.

한결 당차고 적극적인 매력과 변신으로 업그레이드한 ‘라이징 서머퀸’ 면모를 입증할 시그니처의 여름 활동에 기대감이 집중된다.

시그니처는 오늘(10일) 오후 6시 다섯 번째 EP ‘Sweetie but Saltie’를 발매하며, 이어 오후 8시 데뷔 첫 팬 쇼케이스를 개최하고 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

