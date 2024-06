WayV, 컴백 기념 첫 한국 미니 팬미팅 성황

WayV(웨이션브이)가 컴백 기념 첫 한국 미니 팬미팅을 성황리에 마쳤다.

WayV는 지난 8일 서울 마포구 상암문화광장에서 MBC ‘쇼! 음악중심’ 출연을 앞두고 미니 팬미팅을 진행, 팬들과 더욱 가까이서 만나 소중한 추억을 쌓았다.

이날 WayV는 미리 받은 팬들의 다양한 질문들에 재치 있게 답하며 궁금증을 풀어준 것은 물론, 신곡 제목인 ‘Give Me That’(기브 미 댓)에 맞춰 ‘열정을 Give Me That’, ‘행운을 Give Me That’, ‘사랑을 Give Me That’, ‘미소를 Give Me That’, ‘행복을 Give Me That’ 등의 멘트를 직접 적어 만든 하트 스티커를 팬들에게 하나하나 건네주며 감사 인사를 전해 뜨거운 호응을 얻었다.

더불어 WayV는 “팬분들이 많이 응원해주고 있다는 것을 잘 알고 있는 만큼 더 열심히 하겠다”며 계속해서 이어갈 활발한 활동에 대한 기대를 더욱 높였다.

또한 WayV는 ‘쇼! 음악중심’을 통해 화려한 컴백 무대를 꾸몄으며, 펑키하고 에너제틱한 매력의 다섯 번째 미니앨범 타이틀 곡 ‘Give Me That’과 늑대를 연상시키는 디테일한 안무가 돋보이는 수록곡 ‘She A Wolf’(쉬 어 울프) 퍼포먼스를 선사해 이목을 집중시켰다.

한편, WayV는 내일(10일) KBS Cool FM ‘이은지의 가요광장’에 출연한다.

