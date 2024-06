세븐틴 정한X원우의 매혹…최면 거는 비주얼이네

전 세계 음악 팬들을 향한 세븐틴 정한X원우의 매혹이 시작된다.

정한X원우는 2일 0시 세븐틴 공식 SNS에 싱글 1집 ‘THIS MAN’ 오피셜 포토 ‘Spotted: THIS MAN’의 ‘BLACKOUT CITY 1’ 버전을 게재했다. 두 사람의 닮은 듯 다른 매력과 몽환적인 분위기가 호기심을 자아내는 사진이다.

정한과 원우는 정전된 빌딩숲을 배경으로 서늘하면서도 고혹적인 아우라를 뿜어낸다. 클래식한 슈트에 화려한 액세서리가 어우러져 이들의 비주얼을 한층 돋보이게 만든다. 또 다른 사진에서는 두 사람 뒤로 각각 얇은 곡선이 일렁여 보는 이들에게 최면을 거는 듯한 느낌을 준다.

지난 1일 세븐틴 SNS에는 “Have you ever seen THIS MAN?(이 남자를 본 적 있나요?)”이라는 글과 함께 도시 곳곳을 장식한 정한X원우의 사진이 공개돼 관심을 모은 바 있다. 몽타주 필름에 이어 또 한 번 ‘이 남자’의 목격담을 묻는 콘텐츠가 계속 확산하며 글로벌 팬들의 궁금증을 자극하고 있다.

정한X원우의 싱글 1집 ‘THIS MAN’은 오는 6월 17일 발매된다. 두 사람이 속한 세븐틴은 이보다 하루 앞선 16일 인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열리는 ‘위버스콘 페스티벌’에 출연해 팬들을 만날 예정이다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]