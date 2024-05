메가박스, ‘2024 시네도슨트 시즌2’ 오는 6월 대장정 시작

메가박스(대표 홍정인)의 클래식 소사이어티 렉처 프로그램 ‘2024 시네도슨트 시즌2’를 6월 초부터 시작한다고 16일 밝혔다.

메가박스 ‘시네도슨트’는 세계 곳곳의 유명 미술관과 작품 및 예술사를 전문가의 해설과 함께 감상하는 메가박스의 대표적인 미술 강연 프로그램이다. 지난 11일 성료한 시네도슨트 시즌1의 최고 좌석 판매율이 80%에 육박하는 등 예술과 미술을 사랑하는 관객들의 발길이 끊이지 않고 있다.

이번 ‘시네도슨트 시즌2’는 메가박스 코엑스점과 대전신세계 아트앤사이언스점에서 진행한다. 먼저 코엑스에서는 ‘미술사의 위대한 라이벌들’을 주제로 ▲반 고흐 VS 에드바르트 뭉크: 그들의 별이 빛나는 밤 ▲에드가 드가 VS 뚤주르 로트렉: 그들의 손에 빚어진 파리 ▲파블로 피카소 VS 앙리 마티스: 그들이 만들어낸 현대 ▲마르크 샤갈 VS 살바도르 달리: 그들의 꿈이 말하는 세계 등 각각의 강연을 통해 미술사 속 예술가들이 서로 어떤 영향을 주고받았는지 작품을 통해 살펴본다.

메가박스 대전신세계 아트앤사이언스점에서는 ‘서양미술로 보는 그리스 신화’를 주제로 열린다. ▲그리스 신화의 시작: 신들의 축제, 올림푸스의 세계관 ▲일리아드와 오디세이: 트로이 전쟁과 오디세이의 모험 ▲그리스 신화의 영웅: 인간의 위대함 ▲그리스 신화와 비극: 서양문화에 영향을 준 신화들 등 4개 강연을 통해 그리스 신화를 다룬 서양 미술사의 뛰어난 명작은 물론 작가와 그림에 얽힌 바하인드 에피소드를 다룬다.

메가박스 ‘2024 시네도슨트 시즌2’ 중 코엑스점은 오는 6월 3일부터, 대전신세계 아트앤사이언스점은 7월 4일부터 시작하며, 각 지점에서 진행하는 강연 프로그램의 자세한 내용과 예매는 메가박스 홈페이지 및 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

메가박스 관계자는 “시네도슨트는 학생, 학부모는 물로 직장인을 포함해 예술을 즐기는 관객들이 끊임없이 유입되는 스테디셀러 강연 프로그램”이라며, “특히 고흐와 뭉크를 다루는 강연은 5월에 국내에 열리는 뭉크 전시회 감상 전에 꼭 관람을 권하고 싶은 강연이다. 복잡하고 어렵게 느껴지는 미술사를 시네도슨트에서 쉽고 재미있게 접하길 바란다”고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]