제로베이스원 성한빈, 장미 같은 화려한 비주얼…팬심 저격 [스타★샷]

제로베이스원 성한빈이 장미 같은 비주얼을 뽐냈다.

14일 제로베이스원 공식 SNS에 “좋아해”라는 문구 및 장미꽃 이모티콘과 함께 성한빈의 셀카 사진이 2장 공개됐다. 이는 지난 10일 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘리무진서비스’ 녹화 당시 찍은 것으로 보인다.

사진 속 성한빈은 윙크와 손가락 볼콕으로 애교 넘치는 모습을 선보이는가 하면, 사랑스러운 눈빛을 발사해 팬심을 저격해 눈길을 끌었다. 팬들은 “너무 이뻐, 어떻게 사람이 이렇게 잘생겼을수가”, “로즈데이라고 챙겨주는 한빈이는 내 남편으로 딱”, “평생 소장각 힐링 그잡채 성한빈” 등 응원하는 댓글을 쏟아냈다.

한편 성한빈이 속한 제로베이스원은 13일 미니 3집 'You had me at HELLO' 발매, 본격적인 컴백 활동에 나섰다. 발매 당일에만 100만 장 이상의 판매고를 기록했으며, 제로베이스원은 데뷔 앨범을 시작으로 3개 앨범 연속 발매 하루 만에 '밀리언셀러'에 등극한 K팝 최초의 그룹이 됐다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

