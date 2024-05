(여자)아이들 우기의 재발견…솔로 활동 성료

(여자)아이들 우기가 성황리에 솔로 활동을 마무리했다.

우기는 지난달 23일 첫 번째 미니 앨범 'YUQ1'를 발매하며 솔로 가수로서 정식 데뷔했다. 그동안 (여자)아이들의 앨범 수록곡과 자신의 디지털 싱글 'A Page'(어 페이지) 등에서 자작곡 실력을 인정받았던 우기는 첫 솔로 앨범에서 한층 성숙해진 음악 세계를 선보였다.

우기는 앨범 발매를 앞두고 'Could It Be'(쿠드 잇 비)를 먼저 발표했다. 이후 타이틀곡 'FREAK'(프리크)를 비롯해 'My Way'(마이 웨이), 'Drink It Up (Feat. pH-1)'(드링크 잇 업 (pH-1)), 'On Clap (Feat. Lexie Liu)'(온 클랩 (려위위)), 'Everytime (With MINNIE ((G)I-DLE))'(에브리타임) 등이 수록된 앨범을 공개하며 본격적인 솔로 활동에 나섰다.

우기가 콘셉트 기획과 작곡에 참여한 첫 솔로 앨범 ‘YUQ1'는 발매 6일 만에 초동 550,170장을 기록하며 하프 밀리언셀러에 등극하고, 써클차트 4월 4주차 앨범, 리테일 주간차트 2위에 오르는 성과를 이뤘다.

이와 더불어 우기는 Mnet '엠카운트다운’, MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 각종 음악방송 무대로 팬들을 찾아갔다. 또한 '잇츠라이브'(it’s Live), '릴레이 댄스' 등 음악 콘텐츠로 아티스트 면모를 보여주는 데 그치지 않고 예능 콘텐츠에서도 솔직한 매력으로 팬들을 미소 짓게 했다.

총 7곡에 이르는 트랙들이 수록된 솔로 앨범인 만큼 우기는 음악적인 면에서 하나의 장르에 한정되지 않은 폭넓은 음악을 들려줬다. 이 가운데 타이틀곡 'FREAK'를 통해 남들과 다른 점을 인정하고, 자신만의 개성을 당당하게 전하는 메시지를 전하며 우기만의 발랄한 에너지를 전파했다.

또한 우기는 팬들을 위해 'On Clap (Feat. Lexie Liu)' 스페셜 퍼포먼스 비디오, 'Everytime' 스페셜 클립 등을 공개했다. 스페셜 영상에서 강렬한 퍼포먼스를 선보이고, 민니와 보컬 호흡을 맞추며 보컬, 랩, 퍼포먼스에 이르는 폭넓은 역량을 보여줬다. 이러한 열정을 쏟은 활동으로 우기는 음악적인 성장을 일구며 솔로 아티스트로서 입지를 다졌다.

