키스오브라이프, ‘2024 브랜드 고객충성도 대상’ 신인 여자 아이돌 부문 수상

걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 실력과 화제성을 겸비한 5세대 걸그룹으로 입지를 확실하게 다졌다.

키스오브라이프는 지난 9일 서울 여의도 콘래드 서울에서 열린 '2024 브랜드 고객충성도 대상'에서 여자 아이돌 신인 부문 고객충성도 대상을 수상했다.

한국소비자포럼의 소비자 조사를 통해 수상자로 선정된 키스오브라이프는 뛰어난 실력과 차별화된 콘셉트로 가요계에 새로운 바람을 불어넣으며 국내 차트는 물론 빌보드 글로벌 200 차트에 진입하는 등 국내외에서 큰 성과를 거둔 점을 인정받았다.

데뷔 후 세 장의 앨범을 발매, 자신들만의 개성을 드러내는 독보적인 음악으로 실력을 인정받은 바 있다. 라이브 무대를 겁내지 않는 당당함과 이를 뒷받침하는 실력으로 대중들의 뜨거운 관심을 받고 있다.

키스오브라이프 멤버들은 소속사를 통해 “특별하고 의미 있는 상을 받게 되어 기쁘다”며 “으로도 보내주신 사랑만큼이나 많은 분들이 저희를 자랑스럽게 생각하실 수 있도록 좋은 음악들을 보여드리겠다”고 소감을 전했다.

한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 18일 첫 팬콘 '2024 KISS OF LIFE FAN-CON [KEY OF FACTORY]'를 개최하고 팬들과 만난다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]