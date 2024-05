육성재, 첫 솔로 싱글 발매…“영어 많이 들어가 빌보드 진출 꿈꾼다” [일문일답]

가수 겸 배우 육성재가 9일 첫 솔로 싱글을 발표한다. 사진=아이윌미디어 제공

가수 겸 배우 육성재가 일문일답을 통해 새 솔로 앨범을 소개했다.

육성재는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 솔로 싱글 앨범 'EXHIBITION : Look Closely(엑시비션 : 룩 클로슬리)'를 발매한다.

'EXHIBITION : Look Closely'는 지난 2020년 발표한 스페셜 앨범 'YOOK O'clock' 이후 육성재가 4년 만에 솔로 아티스트로서 정식 발매하는 신보다. 타이틀곡 'BE SOMEBODY(비 썸바디)'를 비롯해 'Without you(위드아웃 유)', 'The Ghost(더 고스트)'까지 총 3개 트랙이 수록됐다.

▲다음은 육성재의 일문일답.

Q. 4년 만에 발매하는 솔로 앨범이자 소속사 이적 후 첫 가수 컴백이다. 소감이 어떤지?

“솔로 컴백인 만큼 혼자 무대도 해야 하다 보니 긴장도 되지만, 오랜만에 팬 분들을 볼 생각에 설렌다.”

Q. 앨범명을 'EXHIBITION : Look Closely'라고 지은 특별한 이유가 있다면? (앨범 소개)

“이번 앨범은 전시회를 모티브로 삼았다. 제가 지금까지 보여 드리지 못한, 들려 드리지 못한 저의 모습을 담았기 때문에 더 자세히 봐달라는 의미가 담겨져 있다.”

가수 겸 배우 육성재가 첫 솔로 싱글 타이틀곡 ‘BE SOMEBODY’와 수록곡 ‘Without you’ 작사에 참여했다. 사진=아이윌미디어 제공

Q. 타이틀곡 'BE SOMEBODY'와 수록곡 'Without you' 작사에 참여했는데 어떤 이야기를 담았는지?

“지금껏 보여드리지 못한 '새로운 나의 길', '나의 모습'을 보여드리고 '그 길로 더 나아가겠다'는 저만의 포부를 담았다.”

Q. 리스너들을 위해 신곡 감상 포인트를 짚어준다면?

“발라드 느낌의 보컬보다는 록 보컬의 감성을 담기 위해 노력했다. '이런 보이스도 낼 줄 아는 가수였구나'라는 것에 중점을 두고 들어주셨으면 한다.”

Q. 앨범을 준비하면서 기억에 남는 에피소드가 있다면?

“뮤직비디오 내용 중 관람객들이 전시회에서 열창하고 있는 제 모습을 외면하고 벽에 전시되어 있는 저의 포스터만 바라보는 장면이 있다. 실제 상황은 아니었지만 그 신을 촬영하면서 조금의 소외감과 애매한 감정이 들어 기분이 살짝 미묘했다.”

Q. 그룹으로서 컴백을 준비했을 때와 어떤 차이점이 있었는지?

“많이 심심했다. 형들과 장난치고 떠들던 게 일상이었는데 혼자 모든 걸 하려니까 그룹으로 활동할 때만큼의 에너지가 나지 않았다.”

가수 겸 배우 육성재가 9일 발매하는 첫 솔로 싱글을 통해 빌보드 진출을 바랐다.

Q. 이번 앨범을 통해 이루고 싶은 목표가 있다면?

“자신은 없지만 앨범에 영어가 많이 들어가 있기 때문에 빌보드 진출을 꿈꿔보고 있다.”

Q. 컴백 활동을 비롯해 향후 활동 계획이 궁금하다.

“오는 18일과 19일에 열리는 개인 팬 미팅을 준비하고 있다. 열심히 준비 중이니까 오셔서 함께 즐겨달라. 그리고 제 유튜브 '육캔두잇'으로도 활발히 활동 중이니까 많은 관심 부탁드린다.”

Q. 마지막으로 팬들에게 한마디 한다면?

“덕분에 뭘 해도 항상 힘이 나고 자신감이 생겨요. 항상 같은 자리에서 응원해 주셔서 감사하고 너무 예뻐요. 고마워요!”

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

사진=아이윌미디어 제공

