DKZ “아리들과 함께 보낼 생각에 너무 행복”…팬 사랑 가득한 설 인사

그룹 DKZ가 2024년 설날을 맞아 팬사랑 가득한 인사를 전했다.

DKZ(세현, 민규, 재찬, 종형, 기석)는 오늘(9일) 정오 공식 SNS를 통해 설 인사 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 DKZ는 힘차게 팀 구호를 외친 뒤 "2024년 갑진년 설날을 맞이했다. 올해 설도 우리 아리(공식 팬덤명)들과 함께 보낸다는 생각에 너무 행복하다"라고 팬들에게 애정 어린 마음을 표했다.

이어 DKZ는 "설날 하면 빠질 수 없는 떡국 많이 드시고, 오랜만에 가족들, 친구들과 함께 따뜻하고 즐거운 시간 보내시길 바라겠다. 무엇보다 중요한 건 아리들의 안전과 건강"이라면서 "새해 복 많이 받으세요"라고 덧붙였다.

DKZ는 지난해 4월 첫 번째 리패키지 앨범 'HARMONY' 발매에 이어 멤버 종형, 민규로 구성된 유닛 NINE to SIX의 데뷔 싱글 'GOOD TO YOU', 멤버 재찬의 첫 솔로 미니앨범 'JCFACTORY', 그리고 연말 프로젝트 싱글 'It's All Right Part.4' 발매까지 그룹 및 유닛으로 활발히 활동하며 2023년 한 해를 꽉 채웠다. 멤버들은 또한 앨범 활동은 물론 뮤지컬 등에서도 두각을 나타내며 2024년 더욱 빛나는 행보를 예고했다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

