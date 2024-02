트와이스, 북남미 공연 성료…스타디움 아티스트 위상 과시

트와이스가 다섯 번째 월드투어 일환 멕시코, 브라질 대형 스타디움 공연으로 각종 기록을 쓰고 '스타디움 아티스트' 위상을 과시했다.

트와이스는 지난 2월 6일~7일(이하 현지시간) 브라질 상파울루 알리안츠 파르키에서 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비) 일환 단콘을 펼쳤다. 트와이스의 브라질 첫 단독 공연으로써 당초 6일 1회 개최될 예정이었으나 빠른 속도로 티켓이 동났다. 해당 공연장을 매진 시킨 최초의 K팝 걸그룹이 된 트와이스는 7일 공연을 추가하고 현지 팬들의 열띤 성원에 화답했다.

이들은 'SET ME FREE'(셋 미 프리)', 'FANCY'(팬시) 등 그룹 대표곡부터 개성 만점 개인 무대, 지난 2일 발표한 신곡 'I GOT YOU'(아이 갓 유) 등 고퀄리티 스테이지를 선사했다. 관중은 뜨거운 환호로 사랑과 응원을 전했고 트와이스와 현지 원스(팬덤명: ONCE)의 열정이 모여 브라질의 밤을 화려하게 수놓았다.

트와이스는 2월 2일~3일 멕시코 멕시코 시티에 이어 브라질 상파울루까지 북남미 공연을 성료하고 '스타디움 아티스트' 존재감을 재입증했다. 기존 3일 1회를 예정한 멕시코 공연은 솔드아웃 성원에 힘입어 2일 공연을 추가했고 이 또한 매진됐다. 특히 2019년 7월 세 번째 월드투어 공연 대비 관객 수용 규모를 6배 이상 키운 대규모 공연장 멕시코 시티 포로 솔에서 팬들과 만난 데 이어 상파울루 알리안츠 파르키에서는 'K팝 걸그룹 사상 첫 매진'이라는 진기록을 썼다.

트와이스는 3월에는 미국으로 향한다. 3월 16일 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 공연을 갖고 'K팝 걸그룹 최초 입성 및 매진'을 달성한 2023년 6월 로스앤젤레스 소파이 스타디움, 7월 뉴욕 메트라이프 스타디움의 열기를 재현한다. 이어 7월에는 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 해외 여성 아티스트 사상 첫 입성이 되는 가나가와 닛산 스타디움 콘서트를 진행한다.

총 27개 지역 49회 대규모 월드투어를 전개 중인 트와이스는 2월 2일 오리지널 영어 싱글 'I GOT YOU'를 발표했다. 신곡은 5일까지 누적 기준 전 세계 41개 지역 아이튠즈 송 차트 1위에 오르며 자체 커리어 하이를 찍었다. 6일에는 인기 팝스타 라우브(Lauv)가 피처링에 참여한 'I GOT YOU (Feat. Lauv)'가 수록된 앨범 'I GOT YOU (Voyage ver.)'(아이 갓 유 (보이어지 버전))을 선보였다.

한편 트와이스는 2월 23일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 미니 13집 'With YOU-th'(위드 유-스)를 정식 발매한다.

