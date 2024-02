제로베이스원 한유진, 섬세한 표현력…태민 ‘크리미널’ 완벽 커버

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원) 멤버 한유진이 섬세한 표현력이 녹아든 퍼포먼스로 화제다.

한유진은 지난 8일 ZEROBASEONE 공식 유튜브 채널에 샤이니 태민의 'Criminal(크리미널)' 댄스 커버 영상을 업로드했다. 해당 영상은 공개 직후 각종 SNS와 온라인 커뮤니티 등을 통해 빠르게 퍼져나가며 글로벌 K-POP 팬들로부터 뜨거운 반응을 얻고 있다.

공개된 영상 속 한유진은 콘셉추얼한 가사가 인상적인 'Criminal'에 맞춰 다이내믹한 퍼포먼스를 선보였다. 초반부 끈을 활용한 안무로 시선을 모은 데 이어 입으로 끈을 풀어내면서는 마치 감정을 쏟아내는 듯한 안무로 몰입도를 최고로 끌어올렸다. 곡의 흐름에 맞춘 기승전결, 그리고 완벽한 완급 조절 속에 한유진은 절도 있으면서도 유려한 춤 선을 자랑했다.

한편, 한유진이 속한 ZEROBASEONE은 지난해 7월 발매한 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)'와 11월 발매한 두 번째 미니 앨범 'MELTING POINT (멜팅 포인트)'로 두 개 앨범 모두 '더블 밀리언셀러'에 올렸다. 기세에 힘입어 이들은 국내 유력 시상식에서 신인상 8관왕을 포함 총 14개 트로피를 들어올리며 대체불가 '5세대 아이콘'으로 자리매김했다. ZEROBASEONE은 최근 미국 아이하트라디오가 공개한 '2024 아이하트라디오 뮤직 어워즈(2024 iHeartRadio Music Awards)'에서 올해 신설된 베스트 뉴 아티스트(Best New Artist (K-pop)) 부문에 노미네이트되며 그 인기를 입증했다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

