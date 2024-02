트와이스, 오늘(6일) 라우브와 입맞춘 ‘I GOT YOU’ 발매

트와이스(TWICE)가 오늘(6일) 'I GOT YOU (Voyage ver.)'(아이 갓 유 (보이어지 버전))을 발매한다.

트와이스는 지난 2일 오리지널 영어 싱글 'I GOT YOU'를 선보인 데 이어 6일 오후 2시 신곡을 다채롭게 만나볼 수 있는 앨범 'I GOT YOU (Voyage ver.)'을 전 세계 발매한다.

신보 타이틀곡 'I GOT YOU (Feat. Lauv)'(아이 갓 유 (피처링 라우브))는 'Paris in the Rain'(패리스 인 더 레인), ‘I Like Me Better’(아이 라이크 미 배터), 영화 '엘리멘탈' OST 'Steal The Show'(스틸 더 쇼) 등 많은 히트곡을 보유한 인기 팝스타 라우브(Lauv)가 피처링에 참여했다. 세계적 아티스트와의 시너지가 담긴 타이틀곡부터 오리지널(Original), 로파이(Lo-fi), 하이퍼(Hyper), 개러지(Garage), 스페드 업(Sped Up)까지 여섯 가지 버전과 전곡의 인스트루멘털 음원 포함 총 12곡이 수록됐다.

'I GOT YOU'는 트와이스 멤버들의 찬란한 우정과 사랑을 그린 곡으로 막연하고 무모한 순간에도 '너'로 인해 행복했고 언제나처럼 '함께' 헤쳐나가고 싶은 마음을 표현했다. 5일 오전 누적 기준 프랑스, 스페인 등 전 세계 41개 지역 아이튠즈 송 차트 1위를 기록하며 자체 커리어 하이를 찍었다. 뮤직비디오는 3일 오전 기준 해외 43개 지역의 유튜브 트렌딩 순위에 이름을 올렸고 5일 오후 유튜브 뮤직비디오 월드와이드 트렌딩 1위를 수성했다.

트와이스는 2일~3일(이하 현지시간) 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비)의 2024년 첫 공연이 열린 멕시코 멕시코 시티 포로 솔에서 'I GOT YOU' 무대를 최초 공개했다. 대형 스타디움 공연장을 가득 채운 'I GOT YOU' 노래 소리는 관중을 한층 열광케 했다. 이들은 멕시코에 이어 2월 6일~7일 브라질 상파울루 알리안츠 파르키, 3월 16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움, 7월 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 해외 여성 아티스트 사상 최초 입성에 빛나는 가나가와 닛산 스타디움을 찾아 기세를 떨친다.

한편 트와이스의 'I GOT YOU (Voyage ver.)'은 6일 오후 2시 국내외 각종 음원사이트에서 감상 가능하다. 선공개곡 'I GOT YOU'가 수록된 새 미니 앨범 'With YOU-th'(위드 유-스)는 2월 23일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다.

