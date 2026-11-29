미국 전설적인 록 밴드 '비치 보이스(The Beach Boys)'의 창립 멤버이자 리드 보컬 마이크 러브가 별세했다. 향년 85세.

29일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면, 러브는 전날 세상을 떠났다. 홍보 담당자 케이티 앨트먼은 사망 사실을 확인했으나 구체적인 사인과 장소는 공개하지 않았다.

마이크 러브(Mike Love). 뉴시스

러브는 지난달 10일 미국 신시내티 무대에 쇠약한 모습으로 오른 바 있으며, 당시 함께 공연한 배우 겸 뮤지션 존 스테이모스는 소셜미디어를 통해 그가 심각한 건강 문제를 겪고 있다고 전했다.

1941년 로스앤젤레스에서 태어난 러브는 1960년대 초반 사촌인 브라이언·칼·데니스 윌슨 형제, 고교 동창 앨 자딘과 함께 비치 보이스를 결성했다.

서핑과 청춘의 낭만을 노래하며 1960년대 팝 시장을 풍미한 이 팀에서 러브는 특유의 소년 같은 비음이 섞인 리드 보컬과 탄탄한 베이스 화음으로 핵심적인 역할을 맡았다. '서핀 사파리(Surfin' Safari)', '서핀 U.S.A.(Surfin' U.S.A.)', '캘리포니아 걸스(California Girls)', '펀, 펀, 펀(Fun, Fun, Fun)' 등 수많은 대표곡의 가창과 작사에 참여했다.

하지만 팀의 음악적 천재로 추앙받던 사촌 브라이언 윌슨과 잦은 불화와 법적 분쟁을 겪으며 팬들 사이에서 애증의 인물로 남았다. 러브는 대중음악사의 명반으로 꼽히는 1966년작 '펫 사운즈(Pet Sounds)'와 후속 프로젝트 '스마일(Smile)'의 실험적 시도에 반감을 드러내며 창작 노선을 두고 충돌했다.

1990년대에는 윌슨을 상대로 명예훼손 및 저작권 소송을 잇따라 제기해 '아이 겟 어라운드(I Get Around)' 등 35곡의 작사가 크레디트를 뒤늦게 인정받았다.

1988년에는 윌슨 없이 참여한 곡 '코코모(Kokomo)'로 빌보드 싱글 차트 1위에 올랐고, 같은 해 로큰롤 명예의 전당 헌액식에서는 비틀스와 롤링 스톤스를 조롱하는 듯한 연설로 구설에 올랐다.

1998년 '비치 보이스' 이름으로 투어할 수 있는 독점 라이선스를 확보한 뒤에는 다른 원년 멤버 없이 밴드 명맥을 이었으며, 2003년에는 팀 명칭을 사용했다는 이유로 동료 앨 자딘을 고소하기도 했다.

2012년 브라이언 윌슨, 앨 자딘 등과 데뷔 50주년 기념 투어 및 정규 앨범 '댓츠 와이 갓 메이드 더 라디오(That's Why God Made the Radio)'를 선보이며 재결합했으나 투어 직후 다시 결별했다. 결성 55년 만인 2016년 3월 첫 내한공연을 열기도 했는데, 러브가 당시 함께 한 유일 원년 멤버였다.

데니스 윌슨(1983년), 칼 윌슨(1998년), 그리고 지난해 세상을 떠난 브라이언 윌슨에 이어 러브까지 눈을 감으면서 비치 보이스 황금기를 이끈 주역들은 역사의 뒤안길로 사라지게 됐다. 유족으로는 부인 재클린 피슨과 여덟 자녀 등이 있다. 러브는 생전 밴드 내 불화에 대해 "결국 남는 것은 음악의 가치와 그것이 수많은 사람에게 준 의미"라고 말했다.

<뉴시스>

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