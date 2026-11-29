수원FC 하정우가 29일 수원종합운동장에서 열린 승격 기념 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 사진=수원FC 제공

“육각형 스트라이커!”

데뷔 후 최고의 시즌을 보낸 수원FC 2005년생 공격수 하정우가 영플레이어상 수상에 대한 강력한 의지를 나타냈다.

하정우는 29일 수원종합운동장에서 열린 수원FC 승격 기념 기자회견에서 “난 육각형 스트라이커”라며 “출전 시간에 상관없이 골을 넣을 수 있다. 팀 승격에 도움이 됐다”고 어필했다.

데뷔 3년 차를 맞은 하정우는 올 시즌 36경기에서 10골 1도움으로 생애 첫 두 자릿수 득점을 달성했다. 시즌 막판 햄스트링 부상 속에서도 얻어낸 결과물이다. 올 시즌을 앞두고 K리그 통산 1경기에 불과했으나 일취월장했다. 3년 차 이내까지 주어지는 영플레이어상 후보에도 올랐다. 고종현(수원 삼성), 김현오(경남FC)와 경쟁한다.

그는 “감독님께서 좋은 말씀을 많이 해주셔서 자신감을 얻었다. 특히 ‘괜찮아’, ‘해보자’ 이런 긍정적인 말씀을 해주셔서 적응할 수 있었다”고 돌아봤다. 특히 지난 5월3일 수원 삼성과의 ‘수원 더비’에서는 생애 첫 한 경기 멀티골까지 터뜨렸다.

하정우는 “올 시즌 전과 비교하면 자신감이 많이 올라온 것 같다. 시즌 초반만 하더라도 K리그 출전 경험이 많이 없었고 자신감이 떨어진 상황이었는데 감독님과 면담이 많은 도움이 됐다”고 거듭 강조했다.

팀 동료들도 엄지를 치켜세웠다. 프리조는 “하정우는 미래에도 성장 가능한 선수”라며 “성실하고 퀄리티 자체가 워낙 좋은 선수다. 팀에 많이 도움이 됐고 성장도 많이 했다”며 “상을 받았으면 한다”고 했다.

수원=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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