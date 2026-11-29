아나운서 출신 방송인 김대호가 배우 김지원이 이상형이라고 했다.

김대호는 29일 자신의 유튜브 채널에서 구독자 6만명을 기념해 구독자에게 질문을 받고 답했다.

그는 결혼 생각이 있냐는 물음에 "결혼하고 싶다는 생각까지는 없고 하지 말아야겠다는 생각도 없는 상태"라며 "그런데 이렇게 살다가는 내 인생에 못할 수도 있겠다는 생각은 한다"고 말했다.

이상형 질문엔 "사실 최근에 또 약간 관심이 가는 분이 계시다. 저는 요즘에 김지원씨가 관심이 간다"고 했다.

김대호는 "저는 항상 이상형 얘기하면 아티스틱한 것을 이야기 한다"고 말했다.

그러면서 "주관도 좀 있었으면 좋겠고 삶의 철학을 갖고 사는 사람들이 되게 좋다. 물론 그 부분들이 불편할 때도 있는데 '세상을 그렇게 바라볼 수도 있겠구나' 나한테 영감을 주는 뮤즈 같은 사람을 되게 좋아한다"고 했다.

그는 "최근에 김지원 씨를 화면으로만 봤는데 꽂혔다"고 말했다.

김대호는 1984년생, 김지원은 1992년생이다.

또 "드라마나 영화처럼 첫눈에 반하는 사랑을 믿냐"는 물음엔 "나는 믿는 편이다"고 했다.

<뉴시스>

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