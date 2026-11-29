사진=LG트윈스 제공

‘어서와!’

프로야구 LG는 지난 26~28일 2027시즌 신입 오리엔테이션 및 교육 세미나를 진행했다. 이번 행사는 경기도 이천에 위치한 LG챔피언스파크에서 열렸다. 14명의 신입 선수들이 참여했다.

다양한 교육이 마련됐다. 프로로서의 목표설정부터 자기 관리하는 방법은 물론이며, 올바른 생각과 태도로 기본 소양을 갖출 수 있도록 돕는 데 목표를 뒀다. 나아가 LG 구성원으로서 소속감과 자긍심을 가질 수 있도록 커리큘럼을 짰다.

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1~2일차에는 LG챔피언스파크의 시설 및 숙소, 생활에 대한 전반적인 소개를 시작으로, 선수 개개인의 지명 이유를 공유하며 개인별 목표를 설정했다. 데이터의 활용, SNS를 통한 소통 및 팬서비스, 구단 역사, 마케팅 활동 등에 대한 교육시간을 가졌다. 더불어 LG그룹의 교육기관인 LG인화원의 기주훈 책임이 나서 선수들에게 LG의 새로운 구성원으로서 갖춰야 할 마음가짐과 LG그룹의 경영 이념인 “LG Way”에 대해 강의했다. 마지막 날인 28일에는 부모님과 함께 컨디셔닝을 통한 자기 관리, 스포츠 윤리 교육 등으로 프로선수가 갖춰야할 기본 소양에 대한 교육까지 마쳤다.

교육에 참여한 윤예성은 “입단한 구단에 대해서 알 수 있었던 좋은 시간이었다. 내가 앞으로 어떻게 선수생활을 해야할 지 다시 한 번 생각하게 됐다. 프로선수가 된 만큼 여러 사회문제를 일으키면 안 될 것 같다. 야구 뿐 아니라 말과 행동에도 책임감을 가져야 한다는 것을 이번 교육을 통해 또 한 번 느꼈다”라고 소감을 전했다.

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함께 교육 받은 윤예성의 부모님은 “듣던 대로 최고의 시설, 환경으로 선수들이 운동에만 전념 할 수 있도록 너무 잘 돼있더라. 이번 교육 세미나에 가족들도 함께할 수 있어 유익한 시간이었고, 좋은 추억이 됐다. 가족들까지 세심하게 챙겨주는 등 이런 좋은 자리를 만들어 주신 구단에 감사하다”고 말했다.

한편, 차명석 LG 단장은 단장은 27일 저녁 만찬을 열었다. 신인 선수들과 부모님을 초대, LG 일원이 된 것을 환영했다. 가족 환영 선물로 LG전자 퓨리케어 공기청정기가 전달됐으며, 구단 점퍼 및 모자, 선수들의 첫 사인볼 등도 받았다.

LG는 앞으로도 신입 선수들이 프로선수로서 올바른 생각과 태도를 바탕으로 사회적 책임을 다할 수 있도록 교육 프로그램을 지속적으로 진행할 예정이다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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