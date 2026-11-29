사진=김진수 기자

충북청주 루이 퀸타 감독. 사진=한국프로축구연맹 제공

“아직 거취는 정해지지 않았다.”

루이 퀸타 충북청주FC 감독을 내년에도 K리그에서 볼 수 있을까. 아직 내년 행보가 정해지지 않은 가운데 그는 선수단과 코칭스태프에게 고마움을 나타냈다.

충북청주는 29일 수원종합운동장에서 열린 수원FC와의 하나은행 K리그2 2026 34라운드 원정경기에서 3-3으로 비겼다.

퀸타 감독의 거취에 시선이 쏠린다. 올 시즌 충북청주의 지휘봉을 잡은 그는 구단과 1년 계약을 한 것으로 전해진다. 그는 경기 뒤 “선수들에게 감독님의 거취가 정해지지 않았다고 말했다”며 “구단에 재계약 의사를 전했다. 기회가 돼서 충북청주와 함께 한다면 내년 시즌 더 좋은 모습을 보여주고 싶다”고 전했다.

그러면서 “한국이라는 나라에 올 수 있게 해준 대표님께 감사드린다”며 “K리그가 체계적이고 좋은 축구를 하고 있고 퀄리티 좋은 선수들 있기 때문에 가능하면 이곳에서 오래하고 싶은 마음이 있다”고 강조했다.

코칭스태프에게도 고마움을 전했다. 퀸타 감독은 이날 코칭스태프와 함께 기자회견장에 모습을 드러냈다. 그는 “코칭스태프는 안 보이는 곳에서 열심히 해준다. 그런 부분이 있기 때문에 좋은 방향으로 갈 수 있다고 본다”고 했다. 통역 담당자에게도 감사를 표시했다. 퀸타 감독은 “(내가 외국인이기 때문에) 통역 역할이 중요하다고 생각했다”며 “잘해줘서 고맙다고 전하고 싶다”고 웃었다.

수원=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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