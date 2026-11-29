유나가 여유롭고 캐주얼한 일상을 공유했다. 출처=유나 SNS

그룹 있지(ITZY) 멤버 유나가 눈부신 비주얼과 감각적인 휴양지 패션을 뽐냈다.

유나는 지난 27일 자신의 개인 SNS 계정에 별다른 문구 없이 다수의 사진을 게재했다.

유나가 여유롭고 캐주얼한 일상을 공유했다. 출처=유나 SNS

유나가 여유롭고 캐주얼한 일상을 공유했다. 출처=유나 SNS

공개된 사진 속 유나는 화이트 도트 패턴이 돋보이는 블랙 롱 슬립 원피스를 입고 이국적인 풍경을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 넥라인과 밑단에 레이스 디테일이 가미된 의상에 한쪽으로 넘긴 긴 웨이브 헤어, 플루메리아 꽃 장식을 더해 로맨틱한 리조트 룩을 완성했다.

유나가 여유롭고 캐주얼한 일상을 공유했다. 출처=유나 SNS

유나가 여유롭고 캐주얼한 일상을 공유했다. 출처=유나 SNS

또 다른 사진에서는 블랙 볼캡을 매치한 채 아사이볼을 즐기는 모습으로 반전 매력을 드러냈다. 페미닌한 원피스에 스포티한 볼캡을 믹스매치해 한층 편안하고 힙한 데일리 룩을 소화하며 남다른 패션 센스를 입증했다.

한편 유나는 올해 방영된 tvN 드라마 ‘최애의 사원’에서 윤초이 역을 맡아 안정적인 연기로 시청자들과 만났다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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