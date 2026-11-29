파라다이스는 자사의 ‘2025 지속가능경영보고서’가 미국 커뮤니케이션 전문가 연맹(LACP)이 주관한 ‘2026 스포트라이트 어워즈’에서 ESG 보고서 부문 금상을 받았다고 밝혔다. 보고서는 100점 만점에 98점을 받아 전 세계 출품작 가운데 63위에 올랐다.



스포트라이트 어워즈는 세계 각국의 기업과 기관이 제작한 연차보고서와 지속가능경영보고서 등을 평가하는 국제 공모전이다. 파라다이스 보고서는 6개 평가 항목 가운데 스토리 구성, 시각 디자인, 창의성, 내용 적절성 등 4개 항목에서 만점을 받았다.



보고서는 환경경영과 공급망 관리, 사회공헌 등 분야별 활동을 성과와 연결해 설명하고 핵심 정보를 한눈에 파악할 수 있도록 시각화한 점에서 높은 평가를 받았다.



파라다이스는 최근 한국ESG기준원이 발표한 ‘2026년 ESG 평가’에서도 지난해보다 한 단계 오른 통합 A등급을 받았다. 부문별로는 환경과 지배구조에서 각각 A등급, 사회에서 A+등급을 받았다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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