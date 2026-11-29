중증질환 수술부터 미용 치료, 정밀검진을 위해 한국을 찾는 외국인에게는 진료가 곧 여행의 목적이다. 환자와 가족이 한국에 머무는 동안 지출은 진료비에서 숙박과 식사, 쇼핑으로 이어진다. 한 사람의 진료가 숙박·외식·유통업의 매출까지 일으킨다는 점에서 의료관광은 고부가가치 관광으로 꼽힌다.



방한 외국인 환자 200만명 시대, 한국 의료관광은 어떻게 달라지고 있을까. 한국을 찾은 외국인 환자는 지난해 201만1822명으로 6년 만에 약 4배가 됐다. 한국관광공사는 지난 26일 열린 세 번째 ‘요즘, 한국관광 데이터 세미나’에서 외국인 환자들이 어떤 진료를 받으러 한국을 찾고, 병원 밖에서는 어디에 돈을 쓰는지 살폈다.

문소연 한국관광공사 의료웰니스팀장이 지난 11월 26일 제3회 ‘요즘, 한국관광 데이터 세미나’에서 국내 의료기관과 해외 기업을 연결한 의료관광 마케팅 사례를 소개하고 있다. 한국관광공사 제공

◆한국에서 쓴 399만원, 의료비는 153만원… 나머지는?



외국인이 국내에서 의료서비스를 이용하면 병원 밖에는 얼마가 돌아갈까. 한국보건산업진흥원이 하나카드 매입자료를 분석한 결과에 따르면 2024년 해외 발급 카드로 국내 의료 업종을 이용한 단기체류 외국인 약 92만명의 1인당 결제액은 399만원이었다.



이 가운데 의료 업종에서 쓴 돈은 153만원이었다. 전체 결제액의 61.7%인 2조2594억원이 비의료 업종에서 나왔다. 1인당 246만원 쇼핑, 외식업종에서 발생했다. 백화점이 2788억원으로 가장 컸고 일반음식점(1884억원), 면세점(1833억원)이 뒤를 이었다.

홍주연 관광공사 관광컨설팅팀 전문위원은 여기서 한 걸음 더 들어갔다. 홍 전문위원은 발표를 통해 같은 돈을 쓰더라도 어떤 진료를 받으러 왔는지에 따라 숙소를 고르는 기준도, 쇼핑을 하는 시점도 달라진다고 짚었다.



관광공사는 외국인 실태조사와 해외 소셜미디어 자료로 이들이 방한 전 어떤 정보를 찾는지 살폈다. 이후 주요 12개 국적의 카드 결제자료 등을 토대로 6개 시도에서 병원 이용 당일과 전후 사흘간 어떤 업종의 소비가 함께 늘었는지 분석했다.



홍 전문위원은 “피부 시술에 관심이 있는 여행객은 리쥬란·울쎄라처럼 시술명과 장비명까지 짚어 검색하려는 경향을 보였다”며 “가격과 시술 결과만큼 중요한 게 ‘회복 기간’이었다. 짧은 일정에 시술과 관광을 함께 하려는 사람에게는 부기가 얼마나 가는지, 당일 성수나 홍대에 들러 메이크업 체험을 할 수 있는지가 병원 선택의 기준이 된다. 시술 뒤에는 올리브영이나 약국에서 재생크림과 스킨케어 제품을 사는 동선이 눈에 띄었다”고 설명했다.



◆K뷰티 시술부터 가족 동반 검진까지… 의료관광객의 네 얼굴 ‘메디’



관광공사는 방한 목적과 여행 방식에 따라 의료관광객을 네 가지 유형으로 나누고, 영문 명칭의 첫 글자를 따 ‘메디(M·E·D·I)’라고 이름 붙였다. ▲시술 결과와 회복기간을 꼼꼼히 살피는 ‘K뷰티 집중형(Medical Aesthetic)’ ▲회복기간이 짧은 시술에 한류 체험을 곁들이는 ‘K트렌드 체험형(Express Trend)’ ▲검진·한방 치료와 가족 휴양을 함께 계획하는 ‘가족동반 웰니스형(Diagnosis & Wellness)’ ▲보호자와 함께 방한해 전문 진료를 받으려는 ‘전문치료 목적형(Intensive Care)’이다.

2025년 8월 한국관광공사가 중국 베이징에서 진행한 한국 헬스&뷰티 페스타 모습. 이 행사는 의료관광은 물론 헬스와 뷰티를 융합한 이벤트로 국내 의료, 웰니스, 관광업계 31개 기관 등이 참여했다.

트렌드 체험형은 절반 이상(52.8%)이 출발 한 달 안에 예약했다. 가족동반 웰니스형은 평균 희망 체류기간이 10.6일로 가장 길었다. 이들에게는 검진비뿐 아니라 가족 전체의 항공료와 숙박비가 방한을 결정하는 변수였다.



◆부산, 서면서 진료 마치고 걸어서 백화점 쇼핑



이 같은 가능성이 먼저 드러난 곳이 부산이다. 지난 1~9월 외국인의 국내 의료 카드 소비액은 2조2572억원으로 전년 동기보다 66.6% 늘었다. 여전히 86%가 서울에 집중됐지만 부산 지역 소비액은 1213억원으로 비수도권에서 가장 컸다. 1년새 증가율은 150.6%에 달했다.



부산에서도 눈에 띄는 지역은 서면이다. 서면이 있는 부산진구는 부산에서 외국인의 의료 소비와 백화점 소비가 모두 가장 많았다. 병원에서 나와 걸어서 백화점에 갈 수 있는 상권이다. 일본인의 경우 의료 소비 100만원당 함께 증가한 당일 백화점 소비액이 부산은 81만5000원, 서울은 19만4000원이었다.



이날 세미나에 참석한 황미영 부산경제진흥원 글로벌산업팀장은 부산의 의료관광객 증가의 이유로 ‘대만 직항 노선 확대’를 먼저 꼽았다. 인천으로 입국해 다시 부산으로 이동해야 한다면 환자가 부담할 시간과 비용이 커지는데, 직항 노선은 이런 부담을 줄여준다.



다만 황 팀장이 현장에서 느낀 과제는 ‘의료통역 인력 부족’이었다. 공사 조사에서도 의료관광 관심층이 가장 많이 꼽은 걱정은 의사소통의 어려움(32.6%)이었다. 부산은 지역 대학의 외국인 유학생에게서 해법을 찾았다. 대학과 함께 유학생에게 의료통역을 교육하고 유치기관 현장실습을 거쳐 고용으로 연결하고 있다. 황 팀장은 “병원과 유치업체에는 외국어로 환자를 안내할 인력이 필요하고, 유학생에게는 졸업 후 부산에 머물며 일할 기회가 필요했다. 지난해 실습이 실제 취업으로 이어졌고, 올해는 17개 기관에서 현장실습을 진행하고 있다”고 말했다.



◆대구, 진료는 달서·수성구에서 쇼핑은 중·동구에서



대구는 치료 수요가 곧바로 주변 상권의 매출로 이어지기 어려운 경우다. 관광공사가 추정한 1인 소비 중 의료 비중은 대구가 20.5%로 분석 대상 6개 시도 가운데 가장 높았다. 반면 올해 1~9월 의료 카드 소비액은 124억원으로 전년 동기보다 5.3% 줄었다.



의료 소비가 집중된 곳은 달서·수성구, 의류 매장과 아웃렛 소비가 두드러진 곳은 중·동구였다. 진료와 함께 늘어난 지출은 대체로 병원 주변 한식당과 슈퍼마켓 등에서 쓴 1만~5만원대에 머물렀다. 홍 전문위원은 “환자와 보호자가 병원 가까이에서 이용할 식사·휴식 공간을 발굴하고, 병원과 쇼핑 상권을 잇는 교통편을 마련한다면 더욱 큰 성장이 이뤄질 것”이라고 봤다.



◆대전, 건강검진에 안전교육 묶자 몽골 광부 198명 찾았다



관광공사는 몽골 기업의 직원 건강검진과 해외 연수를 대전 관광에 연계해 외국인 환자를 지역으로 유치하기도 했다. 문소연 관광공사 의료웰니스팀장이 소개한 ‘건강한 광부’ 프로그램이 대표적이다.

‘건강한 광부’ 프로그램으로 한국을 찾은 몽골 바가노르 석탄광산 직원들이 대전에서 대한적십자사 산업안전교육 일환으로 심폐소생술을 실습하고 있다. 대전관광공사 제공

관광공사가 몽골 광산에 주목한 데는 이유가 있다. 몽골 광업 종사자의 평균 임금은 538만투그릭으로 전국 평균(288만투그릭)의 약 1.9배였다. 해외에서 검진을 받을 구매력이 있는 데다 고위험 작업 환경에서 일하는 광산 직원들은 해마다 건강검진을 받아야 했다. 광산 측도 직원 복지와 안전교육에 관심이 컸다.



관광공사 울란바토르지사와 현지 여행사, 대전관광공사 등은 이런 수요에 맞춰 4박 5일 연수 일정을 짰다. 몽골 바가노르 석탄광산 직원들은 대전에서 건강검진과 산업안전교육을 받고 장태산과 계족산을 둘러봤다. 지난 3월부터 11월까지 7차례에 걸쳐 198명이 이 프로그램으로 한국을 찾았다.



◆제주, 환자는 검진받고 동반 가족은 한라산 휴식



제주에서는 환자와 함께 온 가족이 체류의 열쇠를 쥐고 있다. 올해 1~9월 제주의 외국인 의료 카드 소비는 416억원으로 전년 동기보다 157.6% 늘었다. 진료는 제주시에 집중됐고 서귀포에서는 숙박·미식과의 연계가 나타났다. 의료 소비와 함께 결제가 늘어난 업종도 지난해 같은 기간 23개에서 올해 54개로 확대됐다.



김민성 위호텔 제주 마케팅본부장은 이날 현장에서 환자가 검진을 받거나 회복하는 동안 동반 가족이 무엇을 할 수 있는지까지 고려해야 한다고 짚었다. 위호텔 제주가 한라산 숲을 활용한 웰니스 프로그램에 지역 문화시설과 골프장을 연계하는 이유다. 김 본부장은 의료관광 성과를 평가할 때 가족이 며칠을 묵고 지역의 어떤 시설을 이용했는지, 이후 다시 찾았는지도 함께 살펴야 한다고 제안했다.

박성혁 한국관광공사 사장이 지난 11월 26일 제3회 ‘요즘, 한국관광 데이터 세미나’에서 개회사를 하고 있다. 박 사장은 의료관광객의 방문 목적과 지역별 소비 특성에 맞춘 유치 전략이 필요하다고 강조했다.

박성혁 관광공사 사장은 “K뷰티를 찾는 관광객과 전문치료를 목적으로 방문하는 관광객에게는 서로 다른 접근이 필요하다”며 “같은 의료관광이라도 지역마다 강점이 다르고 그에 맞는 전략도 따라서 달라져야 한다. 이번 세미나가 마케팅 전략 수립에 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

정희원 기자

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