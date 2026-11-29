수원FC 백경. 사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그2 수원FC가 시즌 최종전에서 무승부로 승리를 챙기지 못했다. 하지만 수확도 있었다. 2007년생 신예 공격수 백경이 데뷔 첫 골을 터뜨렸다.

수원FC는 29일 수원종합운동장에서 열린 충북청주과의 하나은행 K리그2 2026 34라운드 홈 경기에서 3-3으로 비겼다. 조기 K리그1 승격을 확정지은 수원FC는 승점 63(18승10무4패)로 올 시즌을 마쳤다.

승리는 놓쳤지만 신예가 스포트라이트를 받았다. 공격수 백경이다. 0-0으로 맞선 전반 16분이었다. 왼쪽 측면에서 델란이 띄운 공이 문전으로 향했다. 백경이 뛰어올라 그대로 헤더로 골망을 흔들었다. 백경의 데뷔골. K리그 5경기 만에 나온 득점이었다.

백경은 수원FC 유스 출신으로 지난해 1월 준프로 계약을 했다. 하지만 그해 데뷔의 기회는 주어지지 않았다. 그럼에도 구단은 백경에게 신뢰를 보냈다. 올해 정식 프로 선수로 전환시켰다. 지난 3월1일 충북청주전에서 데뷔전을 치렀고 이후 3경기에 나섰으나 공격포인트를 기록하지 못했다.

하지만 시즌 최종전, 찬스를 잡았다. 이날 경기를 앞두고 박건하 수원FC 감독은 “백경이 조금 부족한 점이 있어서 기회를 받지 못했다”며 “하정우가 부상으로 없는 상태에서 22세 이하 자원이 필요했기 때문에 A티으로 불렀다”고 전했다. 이어 “멘털적으로도 대화를 많이 했다. 조금 좋아진 것 같다”고 했다. 백경은 이날 데뷔골로 기대에 부응했다. 이날 전반을 소화하며 존재감을 비췄다.

백경의 선제골로 포문을 연 이날 경기는 팽팽하게 전개됐다. 양 팀 합쳐 6골이나 나오는 난타전 속에 수원FC는 2-3으로 뒤지고 있던 후반 44분 프리조의 동점골로 비겼다.

수원=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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