윤상이 ‘우리들의 발라드 2’ 세미파이널 무대를 지켜본다.

30일 방송되는 SBS 오디션 프로그램 ‘우리들의 발라드 2’에서는 ‘노래로 쓰는 편지’를 주제로 한 세미파이널이 펼쳐진다. 결승 진출권인 톱6 자리를 차지하기 위한 참가자들의 치열한 경연이 예고됐다.

이번 세미파이널에는 1년 전 ‘우리들의 발라드’에서 탑백귀 대표단으로 활약했던 윤상이 다시 등장한다. 앞서 자신의 곡을 선보였던 김수아의 무대를 언급한 윤상은 “타고난 영역이다. 놀라면서 잘 들었다”고 극찬한 바 있다. 발라드 대부 윤상까지 감탄하게 만든 참가자들이 이번에는 어떤 무대를 선보일지 기대를 모은다.

무엇보다 이번 경연은 탑백귀들의 실시간 투표로 순위가 결정된다는 점에서 긴장감을 더한다. 무대가 이어지는 동안 득표 결과에 따라 순위가 계속 바뀌며, 최종 6위 안에 들지 못한 참가자는 즉시 탈락하게 된다. 이를 지켜본 로이킴은 “시스템이 잔인하다”고 말하며 놀라움을 감추지 못했다. 과연 결승행 티켓을 거머쥘 톱6는 누가 될지 관심이 쏠린다.

앞선 1~3라운드를 거치며 한층 높아진 평가 기준을 통과한 참가자들은 더욱 성장한 실력과 깊어진 감성으로 승부에 나선다. 실제로 무대를 본 주우재는 “신들린 무대”라며 감탄을 쏟아냈다. 또 한 번 시청자들의 기억에 남을 무대가 탄생할 수 있을지 기대를 높인다.

참가자들이 들려줄 진솔한 사연도 관전 포인트다. 특히 음악으로 첫사랑에게 마음을 전하고 싶다는 김도현의 이야기에 로이킴이 큰 관심을 보인다. 로이킴은 “오늘 참가자들 이야기 중에 가장 궁금하다”며 연이어 질문을 던졌다는 후문이다. 설렘과 아련함이 공존하는 김도현의 사연은 물론, 그가 어떤 노래로 마음을 전할지 궁금증을 자아낸다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]